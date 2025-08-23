İzmir'de içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranları ile yeraltı su kaynaklarının seviyesi alarm vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni su kaynaklarının bulunması konusunda hiçbir adım atmadı. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yeraltından suyu çeke çeke Gölmarmara kurudu. Manisa'da obruklar oluşmaya başladı. Kuyruk sıkışınca susuzluğa karşı yeni yeni çare aramaya başladılar. 2 yıldır neredesiniz." diye uyardı.
İzmir ve Manisa’da su krizi alarmı: Barajlar boşalıyor, yeraltı suyu seviyeleri tehlikede
