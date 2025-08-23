İzmir ve Manisa’da su krizi alarmı: Barajlar boşalıyor, yeraltı suyu seviyeleri tehlikede

İzmir'de içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranları ile yeraltı su kaynaklarının seviyesi alarm vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni su kaynaklarının bulunması konusunda hiçbir adım atmadı. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yeraltından suyu çeke çeke Gölmarmara kurudu. Manisa'da obruklar oluşmaya başladı. Kuyruk sıkışınca susuzluğa karşı yeni yeni çare aramaya başladılar. 2 yıldır neredesiniz." diye uyardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN