Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...

İkinci aşamada, yurtdışındaki örgüt lideri ve yöneticileri sosyal medya üzerinden kendileri ile irtibata geçen örgüt sempatizanı gençler ile yazılı veya görüntülü görüşme sağladıktan sonra eylemsel kabiliyeti olduğuna kanaat getirdikleri kişilerin İstanbul 'da bulunan daha kıdemli konumdaki örgüt üyeleri ile irtibatını sağlamakta, İstanbul'da bulunan bu örgüt üyeleri de şahısların yol giderlerini karşılayıp bu kişileri örgüt evlerine yerleştirmektedir. Örgüt evleri, ekseriyetle Esenyurt ve Bahçelievler gibi ilçelerde bulunan sitelerden Airbnb gibi mobil uygulamalar üzerinden, sabıkası bulunmayan örgüt üyeleri veya yakınları adına kiralanan dairelerden olup, örgüt evlerinde geçen birkaç günlük konaklamanın ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek eyleme gönderilmektedir.

Suç örgütünün, çaldığı lüks araçlar ve motosikletler ile ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan kişilerden özellikle seçilen örgüt üyelerinin, lüks araçlar ile de örgüte olan bağlılıklarını ve sürekliliklerini, bu kişiler üzerinden de bu kişilerin kendileri gibi olan arkadaşlarını örgüte kazandırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır."

KAMİKAZE TETİKÇİLER

İddianamede yeni nesil suç örgütü denilebilecek bu grupların lideri ve yöneticilerinin, örgüte üye olan 15-20'li yaş aralığındaki gençlerin adeta ülke içerisinde "Kamikaze Dron"u gibi kullanıldığı, bu tetikçilerin hiçbir ayrım gözetmeden silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Futbol takım taraftar grupları içerisinde yer edinerek kendi örgütleri adına yaptırmış oldukları atkıları tribünlerde açtırmak suretiyle örgütün adını tüm Türkiye'ye duyurmaya çalıştıkları iddia edildi.

EYLEM GRUPLARI MOTORCU ATICI, JOKER

Hürriyet'te yer alan habere göre, İddianamede örgütün eylem grupları ise şöyle tanımlandı: "Daltonlar silahlı suç örgütü, eylemlerinde genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullansa da çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları eylemleri de bulunmaktadır. Bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar 'motorcu', silah kullanıp saldırıyı gerçekleştirenler 'atıcı', herhangi bir sebeple ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi durumu için ikinci saldırı eylemini gerçekleştirecekler 'joker' olarak tanımlanmaktadır."