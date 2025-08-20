Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!

Günümüzde sosyal medya, suç örgütlerinin hızlı ve yaygın şekilde örgütlenmesine zemin hazırlıyor. Barış Boyun Çetesi, Daltonlar , Redkitler gibi birçok organize grup, özellikle gençleri ve çocukları hedef alıyor. Bu çeteler, illegal faaliyetleri için eleman bulmak amacıyla TikTok ve X gibi platformları yoğun şekilde kullanıyor. Yüzlerce sahte hesapla milyonlarca kullanıcıya ulaşarak suç ağlarını genişletiyorlar.

A Haber canlı yayın (Ekran alıntısı)

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır değerlendirdi: "Yaşanan olaylarda 18 yaş altı SSÇ yani suça sürüklenen çocuklar karşımıza çıkıyor. Burada ölümle sonuçlanan hadisler var. Çocukların bu suçlara nasıl sürüklendikleri ve bu suça nasıl cesaret ettikleri araştırılmalıdır. Çocukların ateşli silahlara nasıl eriştiği de önemli bir konudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerinin silah kaçakçıları ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları devam eder. Ateşli silah taşımanın önüne geçmek için tutuklama sevki kararı verildi. Bu önemli bir adım. Kurusıkıdan bozma silahlar da dikkat çekiyor. Bunların namlusu değiştirilerek öldürücü bir silah haline getiriliyor. 18 yaş altında birinin zaten ruhsatlı bir silah alması imkansız. Son zamanlarda kurusıkıdan bozma olaylarla kurşunlama olayları gerçekleşiyor."