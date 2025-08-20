Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!

Dijital platformlar ve sosyal medya giderek suç, istismar ve dolandırıcılığın yeni adresi haline geliyor. Uzmanlar, teknolojinin denetimsiz gelişiminin toplumsal güvenliği tehdit ettiğini ve kontrolsüz içeriklerin suça teşvik riskini yükselttiğini vurguluyor.
YAPAY ZEKADA CİNSEL TEHDİT
Meta isimli AI botlarının, çocuklarla uygunsuz sohbetlere girmesine olanak tanıyan bir iç politika izlediği belirlendi. İzin verilen bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.
DİJİTAL TUZAK: DOLANDIRICILIK
Sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden yayılan ilanlar, vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Gerçek gibi görünen bu ilanlara güvenerek işlem yapan kişiler ya kişisel bilgilerini kaybediyor ya da dolandırıcılara para gönderiyor. Bu yöntemin son örneği Eskişehir'de ortaya çıktı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon sonucunda, 30 farklı ilden 100'ü aşkın kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 18 kişi, 5 ilde eş zamanlı baskınlarla yakalandı.