Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!

Tiktok, X, Meta ve niceleri. Çocuklar yapay zekanın cinsel tuzaklarına düşüyor, sahte ilanlarla milyonlarca lira çalınıyor, suç örgütleri sosyal medya üzerinden örgütleniyor! Dijital dünya artık suçun, istismarın ve dolandırıcılığın karanlık merkezi haline geldi. Tehliye büyüyor, uzmanlar alarm veriyor.

Dijital platformlar ve sosyal medya giderek suç, istismar ve dolandırıcılığın yeni adresi haline geliyor. Uzmanlar, teknolojinin denetimsiz gelişiminin toplumsal güvenliği tehdit ettiğini ve kontrolsüz içeriklerin suça teşvik riskini yükselttiğini vurguluyor.

Çocuklar yapay zeka kullanımında dikkatli olmalı (Fotoğraf AA)Çocuklar yapay zeka kullanımında dikkatli olmalı (Fotoğraf AA)

YAPAY ZEKADA CİNSEL TEHDİT

Meta isimli AI botlarının, çocuklarla uygunsuz sohbetlere girmesine olanak tanıyan bir iç politika izlediği belirlendi. İzin verilen bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.

Son dönemlerde ülkemizde meydana gelen ölüm vakaları dijital dünyaya endişeyi yükseltti (Fotoğraf AA)Son dönemlerde ülkemizde meydana gelen ölüm vakaları dijital dünyaya endişeyi yükseltti (Fotoğraf AA)

DİJİTAL TUZAK: DOLANDIRICILIK

Sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden yayılan ilanlar, vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Gerçek gibi görünen bu ilanlara güvenerek işlem yapan kişiler ya kişisel bilgilerini kaybediyor ya da dolandırıcılara para gönderiyor. Bu yöntemin son örneği Eskişehir'de ortaya çıktı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon sonucunda, 30 farklı ilden 100'ü aşkın kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 18 kişi, 5 ilde eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Türkiye'de en çok bilişim suçu sosyal medyada işleniyor (AA)Türkiye'de en çok bilişim suçu sosyal medyada işleniyor (AA)

ÇETELER GENÇLERİ HEDEFLİYOR

Günümüzde sosyal medya, suç örgütlerinin hızlı ve yaygın şekilde örgütlenmesine zemin hazırlıyor. Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler gibi birçok organize grup, özellikle gençleri ve çocukları hedef alıyor. Bu çeteler, illegal faaliyetleri için eleman bulmak amacıyla TikTok ve X gibi platformları yoğun şekilde kullanıyor. Yüzlerce sahte hesapla milyonlarca kullanıcıya ulaşarak suç ağlarını genişletiyorlar.

A Haber canlı yayın (Ekran alıntısı)A Haber canlı yayın (Ekran alıntısı)

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır değerlendirdi: "Yaşanan olaylarda 18 yaş altı SSÇ yani suça sürüklenen çocuklar karşımıza çıkıyor. Burada ölümle sonuçlanan hadisler var. Çocukların bu suçlara nasıl sürüklendikleri ve bu suça nasıl cesaret ettikleri araştırılmalıdır. Çocukların ateşli silahlara nasıl eriştiği de önemli bir konudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerinin silah kaçakçıları ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları devam eder. Ateşli silah taşımanın önüne geçmek için tutuklama sevki kararı verildi. Bu önemli bir adım. Kurusıkıdan bozma silahlar da dikkat çekiyor. Bunların namlusu değiştirilerek öldürücü bir silah haline getiriliyor. 18 yaş altında birinin zaten ruhsatlı bir silah alması imkansız. Son zamanlarda kurusıkıdan bozma olaylarla kurşunlama olayları gerçekleşiyor."

Metadan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdiMetadan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

