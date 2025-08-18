PODCAST CANLI YAYIN

Şehitlerimizi korumak amacıyla topyekün savaş

Vatanı korumak için şehit olan binlerce Mehmetçiğimizin koynunda uyuduğu Gelibolu’da şimdi de onları rahat uyutmak için tıpkı 1915 ruhuyla alevlerle sonuna kadar mücadele ediyoruz

Giriş Tarihi:
Şehitlerimizi korumak amacıyla topyekün savaş

Yangın önceki gün saat 16.28'de Gelibolu İlçesi Tayfur ve Cumalı Köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Büyük korku yaşatan yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı geçici süreyle kapatıldı. Şehitlikler, müze ve ziyaret edilebilen yerlerin korunması için büyük çaba harcanıyor.

İYİ HABER: HİÇBİR ŞEHİTLİK ETKİLENMEDİ
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz, yangından etkilenmemiştir. Yangına, 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bize daha fazla avantaj sağlıyor. Çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz, yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız, güvenli bölgelere alınmıştır. Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

GÖZLERİNDE KORKU VAR
Gelibolu'daki yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi. Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Karaca

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. Anadolu Ajansı ekibi, bu anları kayıt altına aldı.

TAHLİYE OLAN VATANDAŞA PSİKOLOJİK DESTEK
Gelibolu Tayfur Köyü'nde önceki gün saat 16.28'de ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Çanakkale'de yangın

Yangında tedbir amaçlı olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı da Eceabat Gençlik Konukevi'ne yerleştirildi.

