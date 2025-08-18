PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 20 kişi hakkında tutuklama istedi. Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 20 kişi hakkında tutuklama istedi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan trol ağının elebaşlarından Alican Ayvataş (AA)Gözaltına alınan trol ağının elebaşlarından Alican Ayvataş (AA)

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

İNAN GÜNEY'E TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CHPli İBBye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltındaCHPli İBBye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında

NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler (AA)

GÖZALTINDAKİLERİN LİSTESİ
Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

İBBye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındıİBBye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur ve memur emeklisine zam için kritik toplantı bugün!
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'e tutuklama talebi
Türk Telekom
Trump Washington'da Ukrayna lideri ile görüşecek! Zelenskiy Beyaz Saray'da ne giyecek?
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp'a getirildi
Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altında! Yanan yerler havadan görüntülendi
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?