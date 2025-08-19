Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklandı. Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Alican Abacı'nın yönlendirmesiyle resmi bir görevi bulunmadığı halde Mustafa Mutlu'ya belediyede çalışması için oda verdiğini itiraf eden Güney, "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ’ı yönetiyordu’ şeklinde beyanlar hem Alican Abacı’nın, hem Mustafa Mutlu’nun hem de Murat Kapki’nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar." diyerek kendisine kumpas kurulduğu yalanını ortaya attı. Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.