PODCAST CANLI YAYIN

İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç arasındaki miras ve evlilik gerilimi son buldu

İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında yaşanan gerilimin bitiği söyleniyor. İpek Kıraç sağlık sorunları yaşayan babasını Vaniköy’deki yalısında sıklıkla ziyaret ediyor.

Giriş Tarihi:
İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç arasındaki miras ve evlilik gerilimi son buldu

Suna-İnan Kıraç çifti ailelerine kattıklarında İpek Kıraç henüz 2 yaşındaydı. Vefatının ardından açılan vasiyetnameye göre Suna Kıraç, Koç Holding'in yüzde 43.7 hissesine sahip olan Temel Ticaret'teki hisselerini İpek Kıraç'a bıraktı. İpek Kıraç'ın Koç Holding'deki dolaylı ortaklığı yüzde 8.4'e yükseldi. İnan Kıraç aradan iki yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

Gerginlik, 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın Aralık 2024'te Koç Grubu'nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle yeniden tırmandı. İpek Kıraç, babasının "fiil ehliyeti"nin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Adli Tıp Kurumu vasi kararı verdi. İnan Kıraç'ın bir hastanede "tecrit" edilmesi, daha sonra "kaçırılma girişimleri" bile oldu. Emine Alangoya ise İpek Kıraç tarafını suçluyordu. Evlilikleri mahkeme kararıyla bitti. Suların tamamen durulduğu baba-kız arasında sık sık buluşmalar yaşanıyor.

Alangoya- Kıraç evliliği kısa sürdü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin'i havalimanında karşıladı: Alaska'da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa'nın sorumluluğunda
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!