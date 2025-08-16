İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç arasındaki miras ve evlilik gerilimi son buldu

Suna-İnan Kıraç çifti ailelerine kattıklarında İpek Kıraç henüz 2 yaşındaydı. Vefatının ardından açılan vasiyetnameye göre Suna Kıraç, Koç Holding'in yüzde 43.7 hissesine sahip olan Temel Ticaret'teki hisselerini İpek Kıraç'a bıraktı. İpek Kıraç'ın Koç Holding'deki dolaylı ortaklığı yüzde 8.4'e yükseldi. İnan Kıraç aradan iki yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

Gerginlik, 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın Aralık 2024'te Koç Grubu'nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle yeniden tırmandı. İpek Kıraç, babasının "fiil ehliyeti"nin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Adli Tıp Kurumu vasi kararı verdi. İnan Kıraç'ın bir hastanede "tecrit" edilmesi, daha sonra "kaçırılma girişimleri" bile oldu. Emine Alangoya ise İpek Kıraç tarafını suçluyordu. Evlilikleri mahkeme kararıyla bitti. Suların tamamen durulduğu baba-kız arasında sık sık buluşmalar yaşanıyor.

Alangoya- Kıraç evliliği kısa sürdü.