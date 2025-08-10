PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararının 'soykırım planı' olduğunu vurguladı. "İsrail tüm çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "İsrail'in faşist, militarist ve fundamentalist bir zihniyetle yönetildiğini artık bütün dünya biliyor. Yapılması gereken, uluslararası toplumun bir araya gelmesi ve Netanyahu rejimine karşı adaleti ve insanlığı savunmasıdır" dedi.

Mısır'ın sahadaki varlığının Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve ateşkesin tesisi için kilit önem taşıdığını söyleyen Fidan, "Filistinli kardeşlerimize yardım götürülmesi için Mısır'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce kişi, "Netanyahu istifa" sloganları attı. Gazze'deki savaşın bitirilmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısırda açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajıDışişleri Bakanı Fidan Mısırda açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu