Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "İsrail'in faşist, militarist ve fundamentalist bir zihniyetle yönetildiğini artık bütün dünya biliyor. Yapılması gereken, uluslararası toplumun bir araya gelmesi ve Netanyahu rejimine karşı adaleti ve insanlığı savunmasıdır" dedi.

Mısır'ın sahadaki varlığının Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve ateşkesin tesisi için kilit önem taşıdığını söyleyen Fidan, "Filistinli kardeşlerimize yardım götürülmesi için Mısır'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce kişi, "Netanyahu istifa" sloganları attı. Gazze'deki savaşın bitirilmesini istedi.