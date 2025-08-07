Son Dakika
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
PODCAST CANLI YAYIN

Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ortaya çıkan belgelere göre Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’a ait zırhlı 34 AKT 500 plakalı VIP aracı 1,5 yıl boyunca makam aracı olarak kullandığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği iddia edildi.

Suç örgütünden Özgür Özel’e “VIP” hizmet!

1,5 YIL BOYUNCA KULLANILMIŞ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuray Başaran'ın MHP 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem'in katıldığı bir programda kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı, özel dizayn zırhlı araç, Aziz İhsan Aktaş'a aitti.

"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR"
Nuray Başaran, "Suç örgütü Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait bir araç. Başta Diyarbakır CHP İl Başkanlığının açılış töreni olmak üzere yine Özgür Özel tarafından defalarca kullanıldı." dedi. Araçta bomba çarşafı gibi özel güvenlik donanımlarının bulunduğu ifade edildi.

Paylaşılan belgelerde, VIP özelliklere sahip bu aracın 1,5 yıl boyunca Özel'e tahsis edildiği belirtildi.

34 AKT 500 plakalı aracın Aktaş'ın şirketine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı34 AKT 500 plakalı aracın Aktaş'ın şirketine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı

Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı.

"SUSAMAZLAR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR"
Konuya ilişkin Arzu Erdem ise "Açıklama yapmak zorundalar. Artık susulamaz. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş bir bir dökülüyor! Oteldeki rüşvet trafiğinden FETÖcü Mustafa Selanik çıktı: İmamoğlu talimat verdi Karabat parayı aldıAziz İhsan Aktaş bir bir dökülüyor! Oteldeki rüşvet trafiğinden FETÖcü Mustafa Selanik çıktı: İmamoğlu talimat verdi Karabat parayı aldı

Rıza Akpolatın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangalın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktıRıza Akpolatın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangalın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı
Aziz İhsan Aktaş CHPli belediyelerdeki yolsuzluğu itiraf etti tahliye edildiAziz İhsan Aktaş CHPli belediyelerdeki yolsuzluğu itiraf etti tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğu itiraf etti tahliye edildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Borsa İstanbul
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Sahte diploma skandalında kan donduran yeni detaylar! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler
Türk Telekom
Gaziantep'te zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı! Denetimlerde şok görüntüler ortaya çıktı
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Meteoroloji'den yeni yağış alarmı: İstanbul, Bursa ve 15 ilde gök gürültülü sağanak bastıracak! O saatte fırtına ile kuvvetleniyor
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
Damlaya Damlaya ev olur!
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak