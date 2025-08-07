Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği iddia edildi.
1,5 YIL BOYUNCA KULLANILMIŞ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuray Başaran'ın MHP 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem'in katıldığı bir programda kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı, özel dizayn zırhlı araç, Aziz İhsan Aktaş'a aitti.
"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR"
Nuray Başaran, "Suç örgütü Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait bir araç. Başta Diyarbakır CHP İl Başkanlığının açılış töreni olmak üzere yine Özgür Özel tarafından defalarca kullanıldı." dedi. Araçta bomba çarşafı gibi özel güvenlik donanımlarının bulunduğu ifade edildi.