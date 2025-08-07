Son Dakika
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun konuşulduğu değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Saat 14.00'te başlayan basına kapalı görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alındığı değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan, Destici’yi kabul etti

Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclise geliyor | DEMden İmralı önerisiTerörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclise geliyor | DEMden İmralı önerisi



Öte yandan komisyonun ana gündemi terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek olarak belirlendi. Komisyonun yaz boyu değil yıl boyu çalışacağı öğrenildi. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak.

Komisyon, ikinci toplantısını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Bakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme: YPG'nin entegrasyonu masada
Borsa İstanbul
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...