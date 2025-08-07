Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.



Saat 14.00'te başlayan basına kapalı görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ele alındığı değerlendiriliyor.

Öte yandan komisyonun ana gündemi terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek olarak belirlendi. Komisyonun yaz boyu değil yıl boyu çalışacağı öğrenildi. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak.



Komisyon, ikinci toplantısını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapacak.