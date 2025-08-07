12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor"

Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 12 Mehmetçik'in metan gazı nedeniyle şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat tamamlandı. MSB, yapılan incelemeler neticesinde doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru bulunmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazından zehirlenerek 12 askerin şehit olmasına ilişkin olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 12 askerin gazdan zehirlenerek şehit olmasına ilişkin idari tahkikatın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Pençe Serisi Harekatlarının başladığı 2019'dan olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 3 bin 764 mağaranın arama tarama ve imhasının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın, girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği, olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır."

"GEREKLİ DERSLER ÇIKARILMIŞTIR"
Açıklamada, kurtarma faaliyetinin birlik personeli, KBRN timi, UMKE, AFAD ve TTK unsurlarıyla birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerin personelin tahliye ile tedavisinde kullanıldığı bildirildi.

Olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibiyle müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay, istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

