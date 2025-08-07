MSB'den 14 şehit ve SDG açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG’nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti esnasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını açıkladı. İşte detaylar.