Başkan Erdoğan’dan şehit ve gazi ailelerine ''Terörsüz Türkiye'' mektubu: “Emanetlere sahip çıkmak devletin en temel görevidir”

Sahte diploma çetesi soruşturmasında flaş veri: Sahte psikolog Volkan Uçak'ın doçentlik pazarlığı ifşa oldu!

MSB'den 14 şehit ve SDG açıklaması!