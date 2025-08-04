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En acı görev!

Dil eğitimi için work and travel (çalış ve gez) programıyla gittiği ABD’de kullandığı bisiklete bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ Öğrencisi Salih Koç’un (21) babası Necmettin Koç, konuştu: Eşime Bursa’ya dönmemiz gerektiğini söyledim ama acı haberi veremedim. 500 kilometre yol geldik. O yol boyunca hep içime ağladım...

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En acı görev!

Salih Koç, Bursa'da Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan anne Rabia Koç ile Bursa Hüdavendigar Camii İmamı Necmettin Koç çiftinin iki erkek evladından biriydi. 2023 yılında Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirmiş ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü kazanmıştı. Dil eğitimi için gittiği ABD'nin Denver şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü, bisikletiyle yolculuk ederken bir sürücü Salih'e çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, Salih ise hayatını kaybetti. Cenazesi, kazadan 9 gün sonra Türkiye'ye gelen üniversite 2'inci sınıf öğrencisi Salih Koç'un cenaze namazını, babası Necmettin Koç kıldırdı.

EŞİNE 500 KİLOMETRE BOYUNCA SÖYLEYEMEDİ
Salih Koç'un kaza yaptığı saatlerde Baba Necmettin Koç ve anne Rabia Koç Bulgaristan'daydı. Baba Necmettin Koç, o acı haberi aldığı anları anlattı. Koç, "Gece saatleriydi. Telefonum çaldı. Müftülükten arıyorlardı. O an kötü bir şey olduğu içime doğdu. İlk önce Salih'in kaza geçirdiğini yoğun bakımda olduğunu söylediler. Biraz ısrar edince de vefat ettiğini öğrendim. Eşime Bursa'ya dönmemiz gerektiğini söyledim ama acı haberi veremedim. Yolda fenalaşır diye düşündüm. Yaklaşık 500 kilometre yol geldik. O yol boyunca hep içime ağladım. Evin kapısının önüne geldiğimizde eşime haberi verdim" dedi.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Oğlunun cenaze namazını kendisi kıldıran baba Hafız Necmettin Koç, Salih'in hayat dolu ve çok idealist bir çocuk olduğunu, Milli savunma ve uzay konularına çok meraklı olduğunu sözlerine ekledi.

İmam Necmettin Koç, en acı görevi yaptı, oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

İŞTE KAZANIN YAŞANDIĞI YER

Kazanın yaşandığı yer (Takvim.com.tr)Kazanın yaşandığı yer (Takvim.com.tr)

Salih Koç, ABD'nin Denver kentinde geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazada hayatını kaybetti.

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