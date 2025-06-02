PODCAST CANLI YAYIN

CHP’nin "şaibeli" 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddianame kabul edildi! Ekrem İmamoğlu dahil 12 isme hapis talebi | Kimler listede?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında “seçim kanununa muhalefet” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’nin "şaibeli" 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddianame kabul edildi! Ekrem İmamoğlu dahil 12 isme hapis talebi | Kimler listede?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "şaibe" iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame kabul edildi.

CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)

12 İSME HAPİS TALEBİ
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından kare. (Takvim.com.tr / Arşiv)

DELEGELER NASIL AVLANDI
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan şüpheliler, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş olarak sıralanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultay iddianamesi Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TAKVİM.COM.TR ŞAİBENİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Takvim.com.tr "şaibe" iddialarını ilk günden itibaren yakından takip etti. CHP'li Tolgahan Erdoğan ile gerçekleştirilen ses getiren röportaj, Soruşturmada müşteki olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dikkat çeken açıklamaları, kurultay delegelerine dağıtılan dolarlar ve pavyon köşelerinde sahte imzalarla avlanan delegeleri yazarak olayların perde arkasını gözler önüne serdi ve iddiayı Türkiye'nin gündeminde tuttu.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar:

Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİMe konuştu: Özelin genel başkanlığı meşru değil ortada Tam Kanunsuzluk hali varOlağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİMe konuştu: Özelin genel başkanlığı meşru değil ortada Tam Kanunsuzluk hali var

Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzuruma ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafıÖnce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzuruma ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı

CHPde 30 Haziran savaşı! Kılıçdaroğlu şaibeye adı kadar emin olup meydan okudu... İptal kararını iple çekiyor, koltuğu devralmaya hazırCHPde 30 Haziran savaşı! Kılıçdaroğlu şaibeye adı kadar emin olup meydan okudu... İptal kararını iple çekiyor, koltuğu devralmaya hazır
Türkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan AktaşTürkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar | 4 anlaşma imzalandı
İdefix
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Adana'da film gibi olay: Çelik kasa hırsızı dışkısından yakalandı
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz