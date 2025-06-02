CHP’nin "şaibeli" 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddianame kabul edildi! Ekrem İmamoğlu dahil 12 isme hapis talebi | Kimler listede?

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan şüpheliler, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş olarak sıralanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultay iddianamesi Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TAKVİM.COM.TR ŞAİBENİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Takvim.com.tr "şaibe" iddialarını ilk günden itibaren yakından takip etti. CHP'li Tolgahan Erdoğan ile gerçekleştirilen ses getiren röportaj, Soruşturmada müşteki olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dikkat çeken açıklamaları, kurultay delegelerine dağıtılan dolarlar ve pavyon köşelerinde sahte imzalarla avlanan delegeleri yazarak olayların perde arkasını gözler önüne serdi ve iddiayı Türkiye'nin gündeminde tuttu.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar: