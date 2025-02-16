Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş

CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'li Hatip Karaaslan kendisine "Özgür Özel'i destekle istediği kadar para verelim" dendiğini, İmamoğlu ve Özel'le görüştürülmek istendiğini anlattı.



CEMİL TUGAY'IN İSMİNİ VERDİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir'deki parti delegelerini Özgür Özel'i desteklemeleri için organize ve ikna ettiğini, delegelere para ve menfaat sağlayan kişinin de Tugay olduğunu söyledi.



Sözlerini şöyle sürdürdü;



Duyduğuma göre Şanlıurfa CHP il teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir'in bir kısım delegelerinin para ve bazı menfaatler karşılığında fikir değiştirerek Özgür Özel'e destek olduklarını öğrendim. İzmir CHP delegelerinden olan Özkan Tice halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapar. Ben çevremdeki birçok kişiden Özkan Tice'nin elinde çantalarla delegelere para dağıttığını söylediklerini duydum"



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" deyip Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi.