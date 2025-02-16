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Türkiye'de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP'li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş

Takvim.com.tr'nin Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme gelen "Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğuna karışan firma delege borsasından çıktı" haberi CHP'nin İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafıyla tescillendi. Tanık olarak ifade veren Karaaslan, "İstanbul’da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel’in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda para ayırıp dağıttı. Paraların asıl kaynağı bu kişidir" itirafında bulundu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 14:23 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 14:55
Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı'na "şaibe" gölgesi düştü.

    Takvim.com.tr, şaibenin en önemli tanıklarından CHP'li Erkan Çakır ve Tolgahan Erdoğan'a ulaştı.
    Türkiye'de ilk TAKVİM gündeme getirdi! CHP'li Karaaslan itiraf etti



    Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in "Beşiktaş'taki sürecin İBB'ye sıçrama ihtimali var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kesinlikle zaten, tünelin sonundaki ışığın ben İBB olduğunu görüyorum" demiş, ihale yolsuzluğunda adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın firmasının delegelerle para trafiği içerisinde olduğundan bahsetmişti.

    Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğunda adı geçen firmanın delege borsası ile bağlantılı olduğunu Takvim.com.tr'de açıklamıştı.Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğunda adı geçen firmanın delege borsası ile bağlantılı olduğunu Takvim.com.tr'de açıklamıştı.


    TÜRKİYE TAKVİM'DEN DUYDU! CHP'DEN İLK İTİRAF GELDİ

    Türkiye'nin Takvim.com.tr'den duyduğu "İhale yolsuzluğundaki firma delege borsasından çıktı" haberi CHP'nin İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafıyla tescillenmiş oldu.

    Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açan CHP'li Karaaslan, tanık olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup ifade verdi.
    CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)

    "KURULTAYDA DAĞITILAN PARANIN ASIL KAYNAĞI AZİZ İHSAN AKTAŞ"

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Karaaslan, iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın İmamoğlu'nun desteklenmesi için yüklü miktarda para dağıttığını söyledi.

    Beşiktaş Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr)Beşiktaş Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr)

    CHP kurultayının İzmirli delegesi açık açık şu itirafta bulundu:
    "Benim duyduklarıma göre İstanbul'da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel'in desteklenmesi için İBB Başkanı İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duydum. Aziz İhsan Aktaş Türkiye'deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını duydum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür işlerini de bu şahıs yürütmektedir. Duyduğuma göre kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağı bu kişidir"
    CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)

    CHP'li Hatip Karaaslan kendisine "Özgür Özel'i destekle istediği kadar para verelim" dendiğini, İmamoğlu ve Özel'le görüştürülmek istendiğini anlattı.

    CEMİL TUGAY'IN İSMİNİ VERDİ

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir'deki parti delegelerini Özgür Özel'i desteklemeleri için organize ve ikna ettiğini, delegelere para ve menfaat sağlayan kişinin de Tugay olduğunu söyledi.

    Sözlerini şöyle sürdürdü;

    Duyduğuma göre Şanlıurfa CHP il teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir'in bir kısım delegelerinin para ve bazı menfaatler karşılığında fikir değiştirerek Özgür Özel'e destek olduklarını öğrendim. İzmir CHP delegelerinden olan Özkan Tice halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapar. Ben çevremdeki birçok kişiden Özkan Tice'nin elinde çantalarla delegelere para dağıttığını söylediklerini duydum"

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" deyip Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi.

    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktıŞaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı



    TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ... LÜTFÜ SAVAŞ HAREKETE GEÇTİ

    Öte yandan Takvim.com.tr'nin şaibenin en önemli tanıklarından olan Tolgahan Erdoğan ve Erkan Çakır'la yaptığı röportajlar sonrası eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

    Savaş'ın dava dilekçesinde ise "bavul bavul dolarların, tablet, telefonların oy karşılığı verildiği ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek 'seçim sonucunun değiştirildiği" ifadeleri yer aldı.

    Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

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