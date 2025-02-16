Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş

CHP
'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı'na "şaibe" gölgesi düştü.
Takvim.com.tr, şaibenin en önemli tanıklarından CHP'li Erkan Çakır
ve Tolgahan Erdoğan
'a ulaştı.
Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in "Beşiktaş'taki sürecin İBB'ye sıçrama ihtimali var mı?"
sorusu üzerine Erdoğan, "Kesinlikle zaten, tünelin sonundaki ışığın ben İBB olduğunu görüyorum"
demiş, ihale yolsuzluğunda adı geçen Aziz İhsan Aktaş
'ın firmasının delegelerle para trafiği içerisinde olduğundan bahsetmişti. Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğunda adı geçen firmanın delege borsası ile bağlantılı olduğunu Takvim.com.tr'de açıklamıştı. TÜRKİYE TAKVİM'DEN DUYDU! CHP'DEN İLK İTİRAF GELDİ
Türkiye'nin Takvim.com.tr'den duyduğu "İhale yolsuzluğundaki firma delege borsasından çıktı"
haberi CHP'nin İzmir Kurultay delegesi Hatip Karaaslan'ın itirafıyla tescillenmiş oldu.
Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açan CHP'li Karaaslan, tanık olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat başvurup ifade verdi.
CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv) "KURULTAYDA DAĞITILAN PARANIN ASIL KAYNAĞI AZİZ İHSAN AKTAŞ"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Karaaslan, iş adamı Aziz İhsan Aktaş
'ın İmamoğlu'nun desteklenmesi için yüklü miktarda para dağıttığını söyledi. Beşiktaş Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr) CHP kurultayının İzmirli delegesi açık açık şu itirafta bulundu:
"Benim duyduklarıma göre İstanbul'da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel'in desteklenmesi için İBB Başkanı İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duydum. Aziz İhsan Aktaş Türkiye'deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını duydum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür işlerini de bu şahıs yürütmektedir. Duyduğuma göre kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağı bu kişidir"
CHP'nin ʺşaibeʺ iddiasıyla gündeme gelen kurultayından bir kesit (Takvim.com.tr / Arşiv)
CHP'li Hatip Karaaslan kendisine "Özgür Özel'i destekle istediği kadar para verelim" dendiğini, İmamoğlu ve Özel'le görüştürülmek istendiğini anlattı.
CEMİL TUGAY'IN İSMİNİ VERDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir'deki parti delegelerini Özgür Özel'i desteklemeleri için organize ve ikna ettiğini, delegelere para ve menfaat sağlayan kişinin de Tugay olduğunu söyledi.
Sözlerini şöyle sürdürdü;
Duyduğuma göre Şanlıurfa CHP il teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir'in bir kısım delegelerinin para ve bazı menfaatler karşılığında fikir değiştirerek Özgür Özel'e destek olduklarını öğrendim. İzmir CHP delegelerinden olan Özkan Tice halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapar. Ben çevremdeki birçok kişiden Özkan Tice'nin elinde çantalarla delegelere para dağıttığını söylediklerini duydum"
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" deyip Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi.