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Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! "Pavyonda delege avı" iddiası | CHP Erzurum'a ulaştık: "Ulaşım için bir şey verildi" itirafı

CHP'nin olaylı kurultayındaki şaibe gölgesi büyüyor. "Özel için pavyonda delegelere dolar dağıtıldı" itirafı tutanaklara girdi. Bu itiraf sonrası CHP Erzurum birbirine düştü. "İl başkanından 1000 dolar aldım" diyen itirafçı Yusuf Göğerkaya tefe kondu. Takvim.com.tr, iddialarının göbeğindeki isimlere tek tek ulaştı. İl Başkanı Serhat Can Eş "Tüm delegeler Balıkhan'da idi" dedi. Bir il delegesi "Bazı delegelere ulaşım için para verilmiş olabilir" itirafında bulundu. CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi ise yanına gelen iki üst düzey CHP'linin ismini verip topu il başkanına attı: Önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini beyan etti sonra delegeleri aramış mıdır ben bilmem.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:12
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı

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Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar olağanüstü kurultaya gitse de 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı süreci sürüyor, devam eden soruşturmalar derinleşiyor.

"Şaibe" iddiası ve "para karşılığı oy kullandırıldı" itiraflarıyla iptali istenen kurultayla ilgili yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği il kongresine inceleme başlatılan Özgür Çelik, gazeteciler Şaban Sevinç ile İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesi alındı.

"DOLARLA DELEGE AVI" İDDİASI

Tartışmalar sürerken CHP Erzurum delegasyonu hakkında "Pavyonda delege pazarlığı yapıldı" itirafı geldi. İtirafı bizzat tanık sıfatıyla ifade veren CHP Erzurum Delegesi Yusuf Göğerkaya yaptı.

ʺÖzel için pavyonda delegelere dolar dağıtıldıʺ itirafı mahkeme tutanaklara girdi (Takvim.com.tr)ʺÖzel için pavyonda delegelere dolar dağıtıldıʺ itirafı mahkeme tutanaklara girdi (Takvim.com.tr)

Beyanları mahkeme tutanaklarıyla kayıt altına alan Göğerkaya, CHP milletvekillerinin kendilerini "Balıkhan" isimli mekana davet ettiğini burada yemek yedikten sonra gittikleri pavyonda Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in delegelere dolar dağıttığını söyledi.


"PAVYONA GİTTİK, İL BAŞKANINDAN 1000 DOLAR ALDIM"

Göğerkaya şu ifadeleri kullandı:

İl başkanımız ile birlikte Balıkhan'a gittik, yemeğimizi yiyerek sohbet ettik. Bu sırada yanımızda il başkanı Serhat Can Eş ile delegeler Yüksel Atabay, Şahin (İspir delegesi), Ekrem Ekmekçi (Yakutiye ilçe başkanı), Erturan Alagöz (Palandöken ilçe başkanı), Abdulkadir (Aziziye ilçe başkanı), Recep Eren (Horasan ilçe başkanı), Bayram (Tekman ilçe başkanı), Yunus Siner (Tortum ilçe başkanı) Üstüner Karacaoğlu olduğu halde yemek yiyerek sohbet ettik. Yemek çıkışı ben, Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Abdulkadir olduğu halde Ankara'da bir pavyona gittik ancak adını ve yerini tam hatırlayamıyorum. Pavyonda oturup içtik, alkol alıp eğlendik. İlerleyen saatlerde geceleyin 02:00 civarında Serhat Can Eş, bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Orada bize hitaben "benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım" dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1.000 (bin) USD (Dolar) para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ileride olabilecek bir şikayet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı.


Arkadaşım Erturan Alagöz'e 1.500 (bin beşyüz) USD teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu, Abdulkadir'e ise 1.000 (bin) USD teklif etti ancak Abdulkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğu tarafa gitti. Daha sonra pavyondan çıkıp otele geldik. Daha sonra Serhat Can Eş'in gösterdiği evrakları da imzaladık. Biz evrakları imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci kendi X (twitter) hesabından bizim imzalayıp Serhat Can Eş'e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı.

ʺPavyonda dolar aldıʺ iddiasına konu olan CHP delegelerinin Özgür Özel lehine verdiği imza (Takvim.com.tr)ʺPavyonda dolar aldıʺ iddiasına konu olan CHP delegelerinin Özgür Özel lehine verdiği imza (Takvim.com.tr)


"OYUNUZU ÖZGÜR ÖZEL'E VERİN, WHATSAPP'TAN ÇEKİN GÖNDERİN"

Erzurum delegelerinden Ekrem Ekmekçi, Yunus Siner, Ümit Karacabey, Bayram (Tekman ilçe başkanı), Recep Eren'in para aldıklarını duymadım. Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi biz delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Serhat Can Eş'e Whatsapp üzerinden gönderdim.

CHP Erzurum İl Delegasyonu (Takvim.com.tr)CHP Erzurum İl Delegasyonu (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR CHP ERZURUM'A ULAŞTI! BİRBİRLERİYLE ÇELİŞTİLER

Takvim.com.tr, CHP'nin olaylı kurultayındaki "para trafiği" iddialarının göbeğinde yer alan Erzurum İl Delegasyonuna tek tek ulaştı. Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren, 38. Kurultay delegesi olan Yusuf Göğerkaya'nın beyanlarını CHP'li muhataplarına sordu.

CHP Erzurum'un sistematik bir şekilde inkar diline başvurduğu görülürken Balıkhan'daki yemek organizasyonunu kimi delegeler kabul etti kimi delegeler ise inkar etti.

Çelişkili ifadeler şüpheyi daha da artırdı.

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş - solda (Takvim.com.tr)CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş - solda (Takvim.com.tr)


İL BAŞKANI İL DELEGESİNİ YALANLADI

Hakkında "Dolarlar dağıttı" iddiası bulunan CHP Erzrurum İl Başkanı Serhat Can Eş, kendi delegesi Yusuf Göğerkaya'yı yalanladı.

İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER... "TÜM DELEGELER ORADAYDI"

Eş, "Hepsi yalan. O kadar kurultay delegesinin içerisinde, 300-400 kişinin arasında bir insanın para verme şansı var mı? Yalan. Balıkhan gizli bir yer değil, bizim CHP'liler devamlı gidiyor. Tüm kurultay delegeleri oradaydı. Herkes gidiyor orada oturuyor, muhabbet ediyor. Bizim CHP'lilerin devamlı gittiği bir yer. Kurultay delegesi de geliyor il başkanı da geliyor" dedi.

CHP'li Eş, para trafiği iddiasının sahibi Yusuf Göğerkaya için "O adam görevden alınacağından dolayı böyle yapıyor. 2 yıl geçmiş şimdi mi aklına geliyor. Yalan bunlar iftira" ifadelerini kullandı.

Erturan Alagöz ve Yusuf Göğerkaya'nın önce Kılıçdaroğlu'nu aday olarak önermesi sonra Özgür Özel adına imza atması şüpheleri daha da artırdı (Takvim.com.tr)Erturan Alagöz ve Yusuf Göğerkaya'nın önce Kılıçdaroğlu'nu aday olarak önermesi sonra Özgür Özel adına imza atması şüpheleri daha da artırdı (Takvim.com.tr)

Yusuf Göğerkaya'nın "Serhat Can Eş ona 1500 dolar verdi" dediği CHP Palandöken İlçe Başkanı Erturan Alagöz'e ulaştık. Alagöz, "Tek cümleyle Yusuf Göğerkaya'nın iddiaları yalan ve iftiradır" demekle yetindi. İddiaları çürütecek somut bir beyan vermedi.

ÖNCE KK'YA İMZA VERDİLER SONRA ÖZEL'E OY ATTILAR

Buna ek olarak Erturan Alagöz ve Yusuf Göğerkaya'nın önce Kemal Kılıçdaroğlu adına imza verdiği ikilinin daha sonra Özgür Özel lehine imza attığı ortaya çıktı.


İL BAŞKANI "ORADAYDIK" DEDİ, İL DELEGESİ İNKAR ETTİ

CHP Erzurum'dan bir başka İl Başkanı Serhat Can Eş'in "Tüm kurultay delegeleri oradaydı" beyanına rağmen Balıkhan isimli mekanda bulunmadığını savundu.

İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER... "BİR ŞEYLER VERMİŞ OLABİLİR"

Yusuf Göğerkaya'nın "1000 - 1500 dolar dağıtıldı" iddiasını yalanladı ancak Serhat Can Eş'in bazı delegelere ulaşım konusunda mağdur olmaması için para vermiş olabileceğinden bahsetti.

Bahse konu delege, "7-8 arkadaş vardık delege. Serhat Can Eş "Ben toplantılara gidiyorum sizi oraya buraya çağırıyorlar, taksiye biniyorsunuz. Siz mağdur olmayın" dedi. Onlara bir şey verdi galiba. Ama ben şahitlik yaparım para trafiği olmadı. Partimizi lekelemeye çalışıyorlar" beyanında bulundu.

CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi Takvim.com.tr'ye konuştuCHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi Takvim.com.tr'ye konuştu

BALIKHAN'I KABUL ETTİ... "YUSUF GÖĞERKAYA ARKADIŞIMIZ" DEDİ... TOPU İL BAŞKANINA ATTI

CHP Yakutiye İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi'ye de ulaştık...

Ekmekçi, para trafiği itirafında bulunan Yusuf Göğerkaya için "İlçe başkanımız. Arkadaşımız" dedi. Balıkhan isimli mekanda yemek yemeye gittiklerini açık açık beyan etti. Herhangi bir para trafiğine şahit olmadığını söyledi.

Ekmekçi, topu CHP Erzurum İl Başkanı'na atıp şu ifadeleri kullandı:

Serhat Can Eş İl Başkanlığı seçiminde önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini beyan etti. Ama ondan sonra delegeleri aramış mıdır ben bilmem. Şahitlik etmedim.



İSİM VERDİ: "İKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GELDİ"

Bana o zaman Genel Başkan Yardımcıları geldi. Deniz Demir'le Semra Dinçer. Bana "Kemal Bey'e destek verir misiniz?" diye sordular. "hayır" dedim. Değişim grubuna destek vereceğimi söyledim. Ondan sonra beni ne Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ne de Özgür Bey'in ekibinden hiç kimse ne aradı ne de sordu.

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