Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! "Pavyonda delege avı" iddiası | CHP Erzurum'a ulaştık: "Ulaşım için bir şey verildi" itirafı

İL BAŞKANI İL DELEGESİNİ YALANLADI



Hakkında "Dolarlar dağıttı" iddiası bulunan CHP Erzrurum İl Başkanı Serhat Can Eş, kendi delegesi Yusuf Göğerkaya'yı yalanladı.



İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER... "TÜM DELEGELER ORADAYDI"



Eş, "Hepsi yalan. O kadar kurultay delegesinin içerisinde, 300-400 kişinin arasında bir insanın para verme şansı var mı? Yalan. Balıkhan gizli bir yer değil, bizim CHP'liler devamlı gidiyor. Tüm kurultay delegeleri oradaydı. Herkes gidiyor orada oturuyor, muhabbet ediyor. Bizim CHP'lilerin devamlı gittiği bir yer. Kurultay delegesi de geliyor il başkanı da geliyor" dedi.



CHP'li Eş, para trafiği iddiasının sahibi Yusuf Göğerkaya için "O adam görevden alınacağından dolayı böyle yapıyor. 2 yıl geçmiş şimdi mi aklına geliyor. Yalan bunlar iftira" ifadelerini kullandı.

Yusuf Göğerkaya'nın "Serhat Can Eş ona 1500 dolar verdi" dediği CHP Palandöken İlçe Başkanı Erturan Alagöz'e ulaştık. Alagöz, "Tek cümleyle Yusuf Göğerkaya'nın iddiaları yalan ve iftiradır" demekle yetindi. İddiaları çürütecek somut bir beyan vermedi.



ÖNCE KK'YA İMZA VERDİLER SONRA ÖZEL'E OY ATTILAR



Buna ek olarak Erturan Alagöz ve Yusuf Göğerkaya'nın önce Kemal Kılıçdaroğlu adına imza verdiği ikilinin daha sonra Özgür Özel lehine imza attığı ortaya çıktı.



İL BAŞKANI "ORADAYDIK" DEDİ, İL DELEGESİ İNKAR ETTİ



CHP Erzurum'dan bir başka İl Başkanı Serhat Can Eş'in "Tüm kurultay delegeleri oradaydı" beyanına rağmen Balıkhan isimli mekanda bulunmadığını savundu.



İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER... "BİR ŞEYLER VERMİŞ OLABİLİR"



Yusuf Göğerkaya'nın "1000 - 1500 dolar dağıtıldı" iddiasını yalanladı ancak Serhat Can Eş'in bazı delegelere ulaşım konusunda mağdur olmaması için para vermiş olabileceğinden bahsetti.



Bahse konu delege, "7-8 arkadaş vardık delege. Serhat Can Eş "Ben toplantılara gidiyorum sizi oraya buraya çağırıyorlar, taksiye biniyorsunuz. Siz mağdur olmayın" dedi. Onlara bir şey verdi galiba. Ama ben şahitlik yaparım para trafiği olmadı. Partimizi lekelemeye çalışıyorlar" beyanında bulundu.