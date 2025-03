DİLEK İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu CHP yandaşı Now TV'ye konuştu. "Giderken bir mesajı oldu mu?" sorusuna yanıt veren Dilek İmamoğlu,"Hayır bizim insanlardan sakladığımız hiçbir şey yok ki. Her şeyi hepimiz biliyoruz. Her şeyimizle şeffafız." dedi.

Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu

SELİM İMAMOĞLU'NDAN MÜDAHALE

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, "Kendini halkına emanet eden..." diyerek konuşmaya müdahale etti. Müdahalenin ardından Dilek İmamoğlu benzer ifadeleri kullandı.