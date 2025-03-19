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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü... Selim İmamoğlu'ndan tehdit: Devran dönecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olarak belediye iştiraklerinde usulsüzlükler yaptığını ve rüşvet karşılığı ihalelere müdahale ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun gözaltı öncesi videosu ortaya çıkarken Eşi Dilek İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya oğlu Selim İmamoğlu'nun yaptığı müdahale dikkat çekti. Selim İmamoğlu daha sonra "Devran dönecek" diyerek tehdit savurdu.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 09:49
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü... Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu gözaltına alındı.

DİLEK İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu CHP yandaşı Now TV'ye konuştu. "Giderken bir mesajı oldu mu?" sorusuna yanıt veren Dilek İmamoğlu,"Hayır bizim insanlardan sakladığımız hiçbir şey yok ki. Her şeyi hepimiz biliyoruz. Her şeyimizle şeffafız." dedi.

Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğluDilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu

SELİM İMAMOĞLU'NDAN MÜDAHALE
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, "Kendini halkına emanet eden..." diyerek konuşmaya müdahale etti. Müdahalenin ardından Dilek İmamoğlu benzer ifadeleri kullandı.

TEHDİT ETTİ: DEVRAN DÖNECEK
Selim İmamoğlu ise konuşmasında tehditvari ifadeler kullandı.

Kararların "şeytanlık" olduğunu savunan Selim İmamoğlu, "Diploma kararı usulsüz bir karar... Bu şeytanlıktan başka bir şey değil. Devran dönecek. Ve insanlar Ekrem İmamoğlu'ndan değil adaletten korkacak günün sonunda" diyerek tehdit savurdu.

Selim İmamoğlu'ndan tehdit: Devran dönecek

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ
İmamoğlu gözaltı kararı ile birlikte bir video paylaştı.

Üzerini giyinirken video çeken İmamoğlu evinin önünde polisler olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum, milletimizi iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Zorbalıkla karşı karşıyız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI İMAMOĞLU"
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ʺParadan kuleʺ meselesinde gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.ʺParadan kuleʺ meselesinde gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

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Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.

Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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