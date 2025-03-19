Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olarak belediye iştiraklerinde usulsüzlükler yaptığını ve rüşvet karşılığı ihalelere müdahale ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun gözaltı öncesi videosu ortaya çıkarken Eşi Dilek İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya oğlu Selim İmamoğlu'nun yaptığı müdahale dikkat çekti. Selim İmamoğlu daha sonra "Devran dönecek" diyerek tehdit savurdu.