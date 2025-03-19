SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek
Haberler Güncel Videoları

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu'ndan tehdit: Devran dönecek

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olarak belediye iştiraklerinde usulsüzlükler yaptığını ve rüşvet karşılığı ihalelere müdahale ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun gözaltı öncesi videosu ortaya çıkarken Eşi Dilek İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya oğlu Selim İmamoğlu'nun yaptığı müdahale dikkat çekti. Selim İmamoğlu daha sonra "Devran dönecek" diyerek tehdit savurdu.

SIRADAKİ VİDEO
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu dahil 100'den fazla kişi hakkında gözaltına kararı
19.03.2025Çarşamba
CHP'li belediyelere "kent uzlaşısı" operasyonu! Resul Emrah Şahan gözaltına alındı
19.03.2025Çarşamba
İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
19.03.2025Çarşamba
Çorum'daki kahvehane saldırısında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
19.03.2025Çarşamba
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
19.03.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Gaziosmanpaşa’da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü! O anlar kamerada 04:39
Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü! O anlar kamerada
18.03.2025Salı
Nazilli’de kadın cinayeti! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti: 2 ölü! 00:49
Nazilli'de takıntılı eski sevgili dehşeti: 2 ölü!
18.03.2025Salı
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı 00:52
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor!
18.03.2025Salı
Nazilli’de yangın faciası: 3 ölü! 06:37
Nazilli'de yangın faciası: 3 ölü!
18.03.2025Salı
CANLI YAYIN