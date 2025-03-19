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CHP'li belediyelere "kent uzlaşısı" operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'a gözaltı: İmamoğlu'nun Kandil santrali mercek altında

Türkiye güne İBB ve diğer belediyeleri kapsayan geniş çaplı yolsuzluk ve kent uzlaşısı operasyonuyla uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'deki konutunda gözaltına alındı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB yöneticisi Mahir Polat gözaltına alınan isimler arasında. Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'ın adı İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:14 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 09:02
CHP’li belediyelere kent uzlaşısı operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat’a gözaltı: İmamoğlu’nun Kandil santrali mercek altında

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

Resul Emrah Şahan gözaltına alındı (Takvim.com.tr)Resul Emrah Şahan gözaltına alındı (Takvim.com.tr)

Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB yöneticisi Mahir Polat da var.

Öte yandan Şahan ve Polat'ın adı İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.

Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



İBB - KANDİL - BRÜKSEL HATTINDAKİ PAZARLIKLARI ONLAR YÜRÜTTÜ

31 Mart öncesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendilerini desteklemesi için PKK'nın Avrupa ayağına DEM'lileri gönderdiği, 100 milyon dolarlık bir mutabakat imzaladığı çokça konuşulmuş, bahse konu iddialar uzun bir süre siyaset gündemine meşgul etmişti.

HDP/DEM'li Azad Barış (Takvim.com.tr)HDP/DEM'li Azad Barış (Takvim.com.tr)

İddiaya göre o dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, bu pazarlık sürecini İBB adına Resul Emrah Şahan - Mahir Polat, HDP/DEM adına Azad Barış'ın yürüttüğü gündeme gelmişti.

Barış'ın evinde ve ofisinde arama yapıldığı öğrenildi.

Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlunun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlunun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!



İMAMOĞLU KİMİNLE GÖRÜŞTÜ?

Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" için yurt dışında yaptığı bir görüşmenin video kaydından söz ediliyor.

14 kez PKKlı Remzi Kartalla görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat14 kez PKKlı Remzi Kartalla görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat

AHMET ÖZER İMAMOĞLU İÇİN PAZARLIK MI YAPTI?

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü biliniyor.

Bu durum akıllara "kent uzlaşısı" pazarlığını getirdi. O dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirilmişti.

Özer - Remzi Kartal trafiği "Ekrem İmamoğlu için mi pazarlık yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

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