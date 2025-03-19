CHP'li belediyelere "kent uzlaşısı" operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'a gözaltı: İmamoğlu'nun Kandil santrali mercek altında

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
Resul Emrah Şahan gözaltına alındı (Takvim.com.tr)
Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB yöneticisi Mahir Polat da var.
Öte yandan Şahan ve Polat'ın adı İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.
Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
İBB - KANDİL - BRÜKSEL HATTINDAKİ PAZARLIKLARI ONLAR YÜRÜTTÜ
31 Mart öncesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendilerini desteklemesi için PKK'nın Avrupa ayağına DEM'lileri gönderdiği, 100 milyon dolarlık bir mutabakat imzaladığı çokça konuşulmuş, bahse konu iddialar uzun bir süre siyaset gündemine meşgul etmişti.
HDP/DEM'li Azad Barış (Takvim.com.tr)
İddiaya göre o dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, bu pazarlık sürecini İBB adına Resul Emrah Şahan - Mahir Polat, HDP/DEM adına Azad Barış'ın yürüttüğü gündeme gelmişti.
Barış'ın evinde ve ofisinde arama yapıldığı öğrenildi.