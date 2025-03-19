CHP'li belediyelere "kent uzlaşısı" operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat'a gözaltı: İmamoğlu'nun Kandil santrali mercek altında





İMAMOĞLU KİMİNLE GÖRÜŞTÜ?



Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" için yurt dışında yaptığı bir görüşmenin video kaydından söz ediliyor.



AHMET ÖZER İMAMOĞLU İÇİN PAZARLIK MI YAPTI?



Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü biliniyor.



Bu durum akıllara "kent uzlaşısı" pazarlığını getirdi. O dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirilmişti.



Özer - Remzi Kartal trafiği "Ekrem İmamoğlu için mi pazarlık yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.