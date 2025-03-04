İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!

HEDEF TÜRKİYE Çok geçmeden bu ilanın sebebi ortaya çıktı. Aralık ayında sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açan IDF dün yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alacağını ilan etti.

İsrail İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet geçtiğimiz haftalarda Türkçe konuşan kişileri işe almak için ilan açtı.

SÖZCÜLÜĞÜ ÇETE ÜYESİNE VERDİLER Propaganda videosunda Türkiye'nin T'sini küçük yazarak aşağılamaya çalışan siyonistlerin hesabın sözcülüğüne verdiği Binbaşı Arye Shalicar ise eski bir çete üyesi çıktı.

Türkçe hesabın sözcüsü eski bir çete üyesi (Takvim.com.tr)

ESKİ BİR GANSTER



İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Arye Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı.

Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.