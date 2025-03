İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!

Türkçe hesabın sözcüsü eski bir çete üyesi (Takvim.com.tr)

ESKİ BİR GANSTER



İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Arye Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı.

Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.