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İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar'a verdi!

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun yeni açtığı X hesabıyla Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan eski Avrupa masası komutanı Arye Shalicar, "eski bir gangster" çıktı. Alman basınında yer alan bir haberde Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 02:01 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 02:18
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!

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İsrail İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet geçtiğimiz haftalarda Türkçe konuşan kişileri işe almak için ilan açtı.

HEDEF TÜRKİYE

Çok geçmeden bu ilanın sebebi ortaya çıktı. Aralık ayında sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açan IDF dün yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alacağını ilan etti.

Arye Shalicar sosyal medya hesabından hesabın açıldığını duyurdu. Paylaşımına tepki yağdı. (Ekran görüntüsü)Arye Shalicar sosyal medya hesabından hesabın açıldığını duyurdu. Paylaşımına tepki yağdı. (Ekran görüntüsü)

SÖZCÜLÜĞÜ ÇETE ÜYESİNE VERDİLER

Propaganda videosunda Türkiye'nin T'sini küçük yazarak aşağılamaya çalışan siyonistlerin hesabın sözcülüğüne verdiği Binbaşı Arye Shalicar ise eski bir çete üyesi çıktı.

Türkçe hesabın sözcüsü eski bir çete üyesi (Takvim.com.tr)Türkçe hesabın sözcüsü eski bir çete üyesi (Takvim.com.tr)

ESKİ BİR GANSTER

İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Arye Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

İsrail'den alçak propaganda! X'te Türkçe hesap açtılar

İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı.

Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.

İsrail basınında yer alan haber (Ekran görüntüsü)İsrail basınında yer alan haber (Ekran görüntüsü)

The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarılmıştı.

Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.

Arye Shalicar (Tagesspiegel)Arye Shalicar (Tagesspiegel)

Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.

Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.

Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.

Öte yandan Shalicar'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın ardından skandal ifadelerle Hamas'a saldırdığı ortaya çıktı.

Shalicar'ın Hamas'ı saldırdığı paylaşım (Ekran görüntüsü)Shalicar'ın Hamas'ı saldırdığı paylaşım (Ekran görüntüsü)

İşgal altındaki topraklarını savunan Hamas'a terör örgütü diyerek İsrail'in politikalarını aklamaya çalışan Shalicar'ın Berlin'de doğup büyüdüğü için Türkçe konuştuğu anlaşılıyor.

İsrailden alçak propaganda! Xte Türkçe hesap açıp Türkiyenin ilk harfini küçük yazdılarİsrailden alçak propaganda! Xte Türkçe hesap açıp Türkiyenin ilk harfini küçük yazdılar

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