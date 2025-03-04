İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!

İsrail basınında yer alan haber (Ekran görüntüsü)
The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarılmıştı.
Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.
Arye Shalicar (Tagesspiegel)
Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.
Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.
Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.
Öte yandan Shalicar'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın ardından skandal ifadelerle Hamas'a saldırdığı ortaya çıktı.
Shalicar'ın Hamas'ı saldırdığı paylaşım (Ekran görüntüsü)
İşgal altındaki topraklarını savunan Hamas'a terör örgütü diyerek İsrail'in politikalarını aklamaya çalışan Shalicar'ın Berlin'de doğup büyüdüğü için Türkçe konuştuğu anlaşılıyor.