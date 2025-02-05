PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'da 3.5 saatlik tarihi zirve! Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile görüştü

Başkan Erdoğan, Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara ile Ankara’da bir araya geldi. 3.5 saat süren zirve sonrası “Terörsüz iklim hakim kılınacak” mesajı verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Ankara’da 3.5 saatlik tarihi zirve! Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile görüştü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Erdoğan, Külliye'de Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

    Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Şara kardeşimin terörle mücadeleye karşı koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

    İLİŞKİLER İLERLİYOR

    13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.

    Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz.

    "Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak" diyen Şara, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Şam'a davet ediyorum" ifadesini kullandı.

    DEDESİ OSMANLI PAŞASI
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. Erdoğan, "Suriye halkının her zaman yanındayız" dedi.

    İŞTE SURİYE'NIN FIRST LADY'Sİ LATİFE EL ŞARA

    Suriye'nin geçici dönem Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ziyaretinde başkent Riyad'daki resmi temaslarının ardından Mekke'de Umre'yi ziyaret etti. Şara'nın yanında eşi Latife el Şara da olduğu dikkat çekti.

    First Lady'in Humus'un köklü ailelerinden olan Alaa al-Din bin Abdülhamid Paşa el-Droubi'nin torunu olduğu kaydedildi. İki erkek kardeşi ile birlikte İstanbul'da hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan El-Droubi, 27 Mart 1913'te Osmanlı Devleti'nde önce Yemen, daha sonra Basra valisi olarak görevlendirildi.

    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şaradan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan ve Ahmet Şaradan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    İstanbul’da kar yağışı başladı! MGM’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Başka Bir Gün
    Kapalıçarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Başkan Yardımcısı ve ünlü ailenin oğlu da işin içinde! Parayı bakın nasıl aklamışlar
    CANLI | Trump ve Netanyahu bir araya geldi! Skandal açıklama: Filistinliler Gazze’yi terk etmeli
    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti
    Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şara’dan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağız
    Başkan Erdoğan’dan Şara’ya sıcak karşılama: Maşallah! Ankara’daki görüşme ABD medyasında
    Kartal kupaya tutundu! Beşiktaş Kırklarelispor 2-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına
    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı
    Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara’da | Tarihi görüşmenin perde arkası... YPG’nin başını ezme zirvesi
    Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu | Soruşturma başlatıldı
    ABD’li kuruluşun İsrail ile iş birliği ortaya çıktı: Biden’ın tetikçisi! Filistin sansürü için Elon Musk’a operasyon! Baron Rothschild da aynı karede
    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!
    CHP’deki ön seçim kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a Ayağımıza dolanma mesajı... Özgür Özel topa girdi
    Üç harflilerin sonu geliyor... DEM’li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters Türkiye Suriye’de üs kuracak dedi İsrail endişeyle servis etti