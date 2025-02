Ankara’da 3.5 saatlik tarihi zirve! Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile görüştü

Başkan Erdoğan, Külliye'de Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:



Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Şara kardeşimin terörle mücadeleye karşı koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

İLİŞKİLER İLERLİYOR



13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.



Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz.



"Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak" diyen Şara, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Şam'a davet ediyorum" ifadesini kullandı.

DEDESİ OSMANLI PAŞASI

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. Erdoğan, "Suriye halkının her zaman yanındayız" dedi.



İŞTE SURİYE'NIN FIRST LADY'Sİ LATİFE EL ŞARA



Suriye'nin geçici dönem Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ziyaretinde başkent Riyad'daki resmi temaslarının ardından Mekke'de Umre'yi ziyaret etti. Şara'nın yanında eşi Latife el Şara da olduğu dikkat çekti.



First Lady'in Humus'un köklü ailelerinden olan Alaa al-Din bin Abdülhamid Paşa el-Droubi'nin torunu olduğu kaydedildi. İki erkek kardeşi ile birlikte İstanbul'da hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan El-Droubi, 27 Mart 1913'te Osmanlı Devleti'nde önce Yemen, daha sonra Basra valisi olarak görevlendirildi.