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Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabulü sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Suriye'de terörsüz iklimin hakim kılınacağını ifade eden Erdoğan, "Bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütaala ettik. YPG/PKK'ya karşı atılacak adımlara karşı yanlarında olduğumuz bir kez daha ifade ettim." dedi. Başkan Erdoğan'ı Suriye'ye davet eden Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:39 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:55
Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

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    Kritik temas sonrası Başkan Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Suriye halkı 13 yıl boyunca her türlü zulmü gördü. İnsani katliama maruz kaldı. Milyonlarca insan doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.

    Mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır.

    Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime çok net bir biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum.

    TERÖRE KARŞI ATILACAK ADIMLARI KONUŞTUK

    Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor.

    Bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütaala ettik. YPG/PKK'ya karşı atılacak adımlara karşı yanlarında olduğumuz bir kez daha ifade ettim.

    Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.

    Suriye'nin harap olmuş şehirlerinin yeniden imarında desteğe hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır.

    Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Direniş azimleri ile bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz.

    İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik.

    Şara'nın açıklamalarından satır başları:

    Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır.

    İlişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız.

    TÜRKİYE İLE KAN KARDEŞİYİZ

    Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanıyla Suriye kanı bir araya gelerek bu başarı geldi.

    İsrail'e baskı uygulamalı ve 1967 sınırlarına dönülmesi sağlanmalı.

    Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz.

    Bölgesel güvenlik konusunda Türkiye ile hemfikiriz.

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