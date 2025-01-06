Sırrı Süreyya Önder'den Tülay Hatimoğulları'na "Gazze" ayarı! Öcalan'dan DEM eş başkanlarına "İmralı" vetosu: "Gelmesinler"

Türkiye 40 yıllık terör tezgahını dağıtmakta kararlı. Ankara kritik ve hayati bir sürecin eşiğinde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. ÖCALAN: ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM
Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan
bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"
açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın"
çağrısı gelmedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr) DEM VE KANDİL'DEKİ ÇATLAK SESLER SABOTAJA BAŞLADI
Sürece müteakip DEM Parti
ve Kandil'deki çatlak sesler sabotaja başlayıp pazarlığa girişti.
PKK elebaşı Helin Ümit, "Bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir"
açıklamasıyla manipülasyona başladı.
Terörist Sabri Ok "Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız." diyerek pazarlık masası kurmaya kalktı.
TÜLAY HATİMOĞULLARI'NDAN KÜSTAH TEHDİT: BARIŞ OLMAZSA HER YER GAZZE OLUR
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Diyarbakır'da "Ya barış olacak ya da her yer Gazze olacak" diyerek küstah tehditler savurdu.
İmralı'yı ziyaret eden DEM heyeti Meclis'teki partilerle görüşüyor (Takvim.com.tr)
Bu sözlere yanıt yine DEM Parti içerisinde geldi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN HATİMOĞULLARI'NA AYAR
"Çağrı yapmaya hazırım" mesajı veren Öcalan'la görüşen heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder, "Biz barışı felaketle değil, bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" diyerek Hatimoğulları'na ayar verdi.