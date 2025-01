Sırrı Süreyya Önder'den Tülay Hatimoğulları'na "Gazze" ayarı! Öcalan'dan DEM eş başkanlarına "İmralı" vetosu: "Gelmesinler"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)

Sürece müteakip DEM Parti ve Kandil'deki çatlak sesler sabotaja başlayıp pazarlığa girişti.PKK elebaşı Helin Ümit,açıklamasıyla manipülasyona başladı.

Terörist Sabri Ok "Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız." diyerek pazarlık masası kurmaya kalktı.



TÜLAY HATİMOĞULLARI'NDAN KÜSTAH TEHDİT: BARIŞ OLMAZSA HER YER GAZZE OLUR



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Diyarbakır'da "Ya barış olacak ya da her yer Gazze olacak" diyerek küstah tehditler savurdu.