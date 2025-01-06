SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sırrı Süreyya Önder'den Tülay Hatimoğulları'na "Gazze" ayarı! Öcalan'dan DEM eş başkanlarına "İmralı" vetosu: "Gelmesinler"

İmralı'dan gelen "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı sonrası DEM'deki çatlak sesler sabotaja başladı. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Barış olmazsa her yer Gazze olur” diyerek tehditler savurdu. Süreci tıkamaya yönelik yapılan bu açıklamaya İmralı'ya giden heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Önder, "Biz barışı bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" diyerek Hatimoğulları'na ayar verdi. Öcalan'ın da DEM eş genel başkanları için "İmralı'ya gelmesinler" dediği öne sürüldü.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 13:58
Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Türkiye 40 yıllık terör tezgahını dağıtmakta kararlı. Ankara kritik ve hayati bir sürecin eşiğinde.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    ÖCALAN: ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM

    Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.
    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)



    DEM VE KANDİL'DEKİ ÇATLAK SESLER SABOTAJA BAŞLADI

    Sürece müteakip DEM Parti ve Kandil'deki çatlak sesler sabotaja başlayıp pazarlığa girişti.

    PKK elebaşı Helin Ümit, "Bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" açıklamasıyla manipülasyona başladı.

    Terörist Sabri Ok "Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız." diyerek pazarlık masası kurmaya kalktı.

    TÜLAY HATİMOĞULLARI'NDAN KÜSTAH TEHDİT: BARIŞ OLMAZSA HER YER GAZZE OLUR

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Diyarbakır'da "Ya barış olacak ya da her yer Gazze olacak" diyerek küstah tehditler savurdu.

    İmralı'yı ziyaret eden DEM heyeti Meclis'teki partilerle görüşüyor (Takvim.com.tr)İmralı'yı ziyaret eden DEM heyeti Meclis'teki partilerle görüşüyor (Takvim.com.tr)

    Bu sözlere yanıt yine DEM Parti içerisinde geldi.

    SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN HATİMOĞULLARI'NA AYAR

    "Çağrı yapmaya hazırım"     mesajı veren Öcalan'la görüşen heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder, "Biz barışı felaketle değil, bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" diyerek Hatimoğulları'na ayar verdi.

    Öcalan'dan DEM eş başkanlarına ʺİmralıʺ vetosu (Takvim.com.tr)Öcalan'dan DEM eş başkanlarına ʺİmralıʺ vetosu (Takvim.com.tr)

    ÖCALAN DEM EŞ BAŞKANLARINI İSTEMİYOR: "GELMESİNLER"

    Öte yandan "Barış olmazsa her yer Gazze olur" tehdidi savuran DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Öcalan tarafından İmralı'ya gelmesinin istenmediği öğrenildi.

    Konuya ilişkin Rudaw'a konuşan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi "DEM Parti genel başkanları İmralı'ya gitmek istemişlerdi fakat Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın gitmesine karar verildi. Aslında Öcalan DEM Parti eş başkanlarının ziyaretine gelmesini istemiyordu" dedi.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)


    İMRALI VETOSU SONRASI SABOTAJ

    Hatimoğulları'nın İmralı vetosu sonrası böylesi bir sabotaja giriştiği değerlendiriliyor.

    İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Partinin ilk rotası Edirneİkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Partinin ilk rotası Edirne

    CANLI | AK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul ediyorCANLI | AK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul ediyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul ediyor
    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz
    Vasat hizmete yüzde 46’lık zam teklifi! İBB’nin ulaşıma zam isteğini UKOME reddetti
    Kandil TUSAŞ’ın devamı gelir dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk’ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Ankara’nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail’le üçüncü yol arayışında | Başkan Erdoğan kantonculuk oynayanları uyardı
    Kırmızı et ve köftede eşek eti, kahvede ilaç, peynirde antibiyotik...
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!
    Kuzey Kore’den 2025’in ilk balistik füze denemesi! Trump’a gözdağı mı?
    EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?
    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!