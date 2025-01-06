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Gözler TBMM'de! AK Parti ve DEM Parti heyeti bugün bir araya gelecek

28 Aralık’ta İmralı’yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini davam ettiriyor. İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis’te AK Parti ile istişarelere devam edecek. Kritik ziyaretin saati belli oldu.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 07:44 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:00
Gözler TBMM’de! AK Parti ve DEM Parti heyeti bugün bir araya gelecek

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    DEM Parti İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlattığı Meclis turuna bu hafta diğer siyasi partilerle görüşecek sürdürecek.

    AK Parti TBMM grup toplantısı (AA)AK Parti TBMM grup toplantısı (AA)


    DEM VE AK PARTİ TBMM'DE BİR ARAYA GELECEK

    Bu kapsamda DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de bir araya gelecek.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı. (AA/2 Ocak 2025)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı. (AA/2 Ocak 2025)

    DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da AK Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek.

    TERÖR BELASINDAN EN KISA SÜREDE KURTULACAĞIZ

    Başkan Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

    BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER

    DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Sabah2tan Fatma Göksu'nun haberine göre, Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.

    Heyet daha sonra İyi Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Partinin ilk rotası Edirneİkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Partinin ilk rotası Edirne

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