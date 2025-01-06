Gözler TBMM’de! AK Parti ve DEM Parti heyeti bugün bir araya gelecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (AA)

BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER



DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Sabah2tan Fatma Göksu'nun haberine göre, Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.

Heyet daha sonra İyi Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.