Gözler TBMM’de! AK Parti ve DEM Parti heyeti bugün bir araya gelecek

DEM Parti İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlattığı Meclis turuna bu hafta diğer siyasi partilerle görüşecek sürdürecek.
DEM Parti İmralı Heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlattığı Meclis turuna bu hafta diğer siyasi partilerle görüşecek sürdürecek.
DEM VE AK PARTİ TBMM'DE BİR ARAYA GELECEK
Bu kapsamda DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de bir araya gelecek.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da AK Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek.
TERÖR BELASINDAN EN KISA SÜREDE KURTULACAĞIZ
Başkan Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.
BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER
DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Sabah2tan Fatma Göksu'nun haberine göre, Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.
Heyet daha sonra İyi Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.