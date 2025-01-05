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İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Parti'nin ilk rotası Edirne

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın tasfiyesi yönündeki çağrısının ardından siyasi hareketlilik artıyor. DEM Partisi heyeti, 28 Aralık’ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Edinilen bilgilere göre, heyet 10 Ocak’ta ikinci bir İmralı ziyareti için hazırlık yapıyor. Bu görüşmede Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ün yer alacağı belirtiliyor. Ziyaret öncesinde DEM Parti’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile de bir araya geleceği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:35
İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Parti’nin ilk rotası Edirne

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Ekim'de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar vererek dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşliği daha da güçlendirmeye ihtiyacı var" ifadeleriyle terörün bitmesi için yeni bir sürecin fitilini ateşlemişti.

    5 Kasım'da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise terör örgütü PKK'nın tasfiyesine yönelik çağrısını yineleyen Bahçeli, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek, "PKK'yı lağvet ve DEM Grubu'na gelerek örgütün dağıtıldığını açıkla!" sözleriyle dikkat çekmişti. Bahçeli, Kürt vatandaşlarla terör örgütlerini ayıran açıklamasında, "Kürt kardeşlerimizle aynı cephedeyiz ve terörün kökünü kazımakta kararlıyız" vurgusunu yapmıştı.

    Bu çağrılar, siyasette yeni bir sürecin başlamasına zemin hazırlarken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer samimilerse, Öcalan'la görüşme için yapacağımız başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın" demişti.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından 28 Aralık'ta DEM Partisi heyetinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmeden sonraki günlerde, Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu bir heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu.

    İKİNCİ BİR İMRALI ZİYARETİ

    Tüm bunlar yaşanırken DEM Parti heyetinin, İmralı'daki teröristbaşı Öcalan ile ikinci bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Bu ziyaretten önce heyetin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geleceği ifade edildi.

    Kulislerde yer alan bilgilere göre, DEM Parti heyetinin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü temaslarını tamamladıktan sonra 10 Ocak'ta İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

    İmralı'da yapılacak bu ikinci görüşmede, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'a, Meclis temaslarında da yer alan Ahmet Türk'ün eşlik edeceği belirtiliyor.

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