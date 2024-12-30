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Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü

Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştiraken kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilirken küçük kızın cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçular arasında tartışmalara neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 07:33
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü

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    Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in davası, katili ve cinayet nedeni ortaya çıkmadan sonuçlansa da amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran "iştiraken kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

    Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr)Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr)

    NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY

    Küçük kızın cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası yargılamada cevapsız sorular kafaları karıştırdı.

    Narin Güran davasında gerekçeli kararının belgesi A Haber'de görüntülendi

    CEVAPSIZ KALAN SORULAR

    Narin, aile tarafından Nevzat'a teslim edildiğinde henüz ölmemiş olabilir mi?
    Nevzat, üç kez ifade değiştirerek alacağı cezayı hafifletmeyi mi planladı?
    Jandarma tarafından gözaltına alındığında suçunu itiraf eden Nevzat, 19 gün boyunca neden sustu?
    Nevzat bu suça tehditle mi yoksa para karşılığında mı iştirak etti?

    Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr)Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr)

    HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

    Hukukçular Güran ailesine verilen cezada hemfikir kalırken, Bahtiyar'ın cezası hakkında ise ikiye bölündü.

    Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir: "Mahkeme Nevzat'a isnat edilen suçun mahiyetini değiştirdi ve savcının aksine, cezayı cinayete iştirak suçundan değil delil karatmaktan verdi. Yani delil kabul edilen cenazenin dereye atılmasını karartma olarak değerlendirdi. Mahkeme ayrıca Nevzat'ın eve girdiğini, cesedin evde olduğunu, Narin'in o an orada ölü olduğunu değerlendirdi. Kararı da bunun üzerine kurdu. Peki mahkeme bunu nereden biliyor? Bunu söyleyen tek kişi Nevzat.. Ya Narin o an ölü değilse. Aslında soruşturmanın ve kovuşturmanın bakış açısı, bakış yönü ve başlangıç noktası yanlıştır. Zira dosyada tartışılmayacak kadar net bir net konu da cesedin Nevzat'ta olduğudur. Nevzatın her dediğini tartışmasız doğru kabul ederek, hiç bir hukuki değer ifade etmeyen bir kaç bulgu ile muhtar, anne ve ağabeyi cezalandırmış. Bölge adliyede ya da Yargıtay'da bu kararın bozulabileceğini düşünüyorum."

    Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)

    Avukat Zafer İşeri: "Nevzat Bahtiyar, cinayetin en somut delili olan cesedi dereye gömerek ortadan kaldırdığı yönünde delillerle cinayet zanlısı olarak soruşturulmuş ve hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten dava açılmıştır. Daraltılmış baz istasyonu kayıtları, tanık beyanları ve diğer sanıkların çelişkili ifadelerinin yanı sıra kendisinin de tutarsız ve değişken beyanları karşısında diğer sanıklardan daha farklı ve avantajlı konumu bulunmamaktadır. Hal böyleyken kasten öldürmeye yönelik gerçek ortaya çıkmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verilebiliyor ise tüm sanıklar hakkında bu durum düşünülebileceği gibi, aksine kasten öldürme suçundan mahkum olan sanıklarla aynı aleyhe deliller bulunan Nevzat Bahtiyar'ın da öldürmeye iştirak ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabileceğini söyleyebiliriz."

    Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)

    "KARAR DOĞRU"

    Avukat Zeynep Aysan: "Cinayeti işleyenler belirlenmiş olduğundan, Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldükten sonra teslim almış. Yani olaya ölümünden sonra dahil olup, cesedi saklamış. Yani suç delillerinin ortaya çıkmasını önlemiş. Öldürme eyleminde orada değil.Nevzat Bahtiyar'a uygulanan ceza doğru."

    Avukat Gülben Elhakan: "Yasalara ve kanuna bakıldığında bu doğru bir karardır."

    Narin Güran dosyası (İHA)Narin Güran dosyası (İHA)


    GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞTIRLAR
    Dava sürecinde ise 3 hukukçu ön plana çıktı. Bunlardan biri eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'di. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Güran ailesi, önce Eren'e gidip vekalet verdi. Ancak kısa bir süre sonra istedikleri gibi davranmayan Eren'i azletti. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu adına davaya müdahil olan Eren, adeta gönüllü bir savcı gibi çalıştı. Kendisi de 2 kız babası olan Eren, duruşmalarda tüm delilleri detaylarıyla analiz edip, sanıkların en ağır cezayı almasında büyük katkı sağladı. Narin cinayetini aydınlatmak için arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Eren, "Bu davada adeta bir teknoloji uzmanı olduk" ifadesini kullandı. Aynı zamanda Narin'in otopsisine de gözlemci olarak giren Eren, o otopsiyi hiçbir zaman unutmayacağını söylemişti.

    Narin Güran davası (Takvim.com.tr)Narin Güran davası (Takvim.com.tr)

    ADİL YÖNETİM
    Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar da 6 celselik yargılama aşamasında gece yarılarına kadar sanık, tanık ve avukatları dinleyerek, gerçeklerin ortaya çıkması ve Narin'in katilinin bulunması için büyük çaba sarf etti. Dündar, karar duruşmasında, tanıkların yanına gidip göz teması kurarak, sorular sordu. Güran ailesi tarafından sorgulanarak darp edilen çoban Ahmet Akgün, ağladığında ise yerinden kalkarak yanına gidip, peçete ile gözyaşlarını silerek teselli etti. Duruşmada, yaptığı esprilerle bazen gerilen ortamı yumuşattı.

    HEM SAVCI HEM ANNE
    Sanıkların tümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat da, hem soruşturma aşamasında hem de duruşmalarda, bir savcı kimliğinin yanı sıra bir anne olarak da Narin'in hakkını savundu. Karar duruşmasında, son tanıkların yanına giderek, onlara gerçeği anlatmalarını isteyip ikna etme girişimi dikkat çekti.

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