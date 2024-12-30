Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)



Avukat Zafer İşeri: "Nevzat Bahtiyar, cinayetin en somut delili olan cesedi dereye gömerek ortadan kaldırdığı yönünde delillerle cinayet zanlısı olarak soruşturulmuş ve hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten dava açılmıştır. Daraltılmış baz istasyonu kayıtları, tanık beyanları ve diğer sanıkların çelişkili ifadelerinin yanı sıra kendisinin de tutarsız ve değişken beyanları karşısında diğer sanıklardan daha farklı ve avantajlı konumu bulunmamaktadır. Hal böyleyken kasten öldürmeye yönelik gerçek ortaya çıkmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verilebiliyor ise tüm sanıklar hakkında bu durum düşünülebileceği gibi, aksine kasten öldürme suçundan mahkum olan sanıklarla aynı aleyhe deliller bulunan Nevzat Bahtiyar'ın da öldürmeye iştirak ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabileceğini söyleyebiliriz."

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlılar, adliyeden cezaevine sevk edildi. (AA)



"KARAR DOĞRU"



Avukat Zeynep Aysan: "Cinayeti işleyenler belirlenmiş olduğundan, Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldükten sonra teslim almış. Yani olaya ölümünden sonra dahil olup, cesedi saklamış. Yani suç delillerinin ortaya çıkmasını önlemiş. Öldürme eyleminde orada değil.Nevzat Bahtiyar'a uygulanan ceza doğru."



Avukat Gülben Elhakan: "Yasalara ve kanuna bakıldığında bu doğru bir karardır."

Narin Güran dosyası (İHA)

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞTIRLAR

Dava sürecinde ise 3 hukukçu ön plana çıktı. Bunlardan biri eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'di. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Güran ailesi, önce Eren'e gidip vekalet verdi. Ancak kısa bir süre sonra istedikleri gibi davranmayan Eren'i azletti. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu adına davaya müdahil olan Eren, adeta gönüllü bir savcı gibi çalıştı. Kendisi de 2 kız babası olan Eren, duruşmalarda tüm delilleri detaylarıyla analiz edip, sanıkların en ağır cezayı almasında büyük katkı sağladı. Narin cinayetini aydınlatmak için arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Eren, "Bu davada adeta bir teknoloji uzmanı olduk" ifadesini kullandı. Aynı zamanda Narin'in otopsisine de gözlemci olarak giren Eren, o otopsiyi hiçbir zaman unutmayacağını söylemişti.

Narin Güran davası (Takvim.com.tr)



ADİL YÖNETİM

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar da 6 celselik yargılama aşamasında gece yarılarına kadar sanık, tanık ve avukatları dinleyerek, gerçeklerin ortaya çıkması ve Narin'in katilinin bulunması için büyük çaba sarf etti. Dündar, karar duruşmasında, tanıkların yanına gidip göz teması kurarak, sorular sordu. Güran ailesi tarafından sorgulanarak darp edilen çoban Ahmet Akgün, ağladığında ise yerinden kalkarak yanına gidip, peçete ile gözyaşlarını silerek teselli etti. Duruşmada, yaptığı esprilerle bazen gerilen ortamı yumuşattı.



HEM SAVCI HEM ANNE

Sanıkların tümüne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı Özge Nida Polat da, hem soruşturma aşamasında hem de duruşmalarda, bir savcı kimliğinin yanı sıra bir anne olarak da Narin'in hakkını savundu. Karar duruşmasında, son tanıkların yanına giderek, onlara gerçeği anlatmalarını isteyip ikna etme girişimi dikkat çekti. Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN