Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü

Nevzat Bahtiyar (Takvim.com.tr)

HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Hukukçular Güran ailesine verilen cezada hemfikir kalırken, Bahtiyar'ın cezası hakkında ise ikiye bölündü.



Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir: "Mahkeme Nevzat'a isnat edilen suçun mahiyetini değiştirdi ve savcının aksine, cezayı cinayete iştirak suçundan değil delil karatmaktan verdi. Yani delil kabul edilen cenazenin dereye atılmasını karartma olarak değerlendirdi. Mahkeme ayrıca Nevzat'ın eve girdiğini, cesedin evde olduğunu, Narin'in o an orada ölü olduğunu değerlendirdi. Kararı da bunun üzerine kurdu. Peki mahkeme bunu nereden biliyor? Bunu söyleyen tek kişi Nevzat.. Ya Narin o an ölü değilse. Aslında soruşturmanın ve kovuşturmanın bakış açısı, bakış yönü ve başlangıç noktası yanlıştır. Zira dosyada tartışılmayacak kadar net bir net konu da cesedin Nevzat'ta olduğudur. Nevzatın her dediğini tartışmasız doğru kabul ederek, hiç bir hukuki değer ifade etmeyen bir kaç bulgu ile muhtar, anne ve ağabeyi cezalandırmış. Bölge adliyede ya da Yargıtay'da bu kararın bozulabileceğini düşünüyorum."