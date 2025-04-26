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Hem uyarı hem umut! Trabzonspor AZ Alkmaar olabilir mi?

Ülkemize büyük bir gurur yaşatarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, pazartesi akşamı Barcelona 19 ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerde en çok merak edilen konuların başında futbolcuların kariyerlerinin nasıl şekilleneceği geliyor. Birçoğundan beklentiler oldukça yüksek. Ancak Gençlik Ligi'nin son 5 şampiyonunda A takımda kalıcı olabilen veya önemli başarılara imza atan oyuncu sayısı oldukça az.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 22:55
Hem uyarı hem umut! Trabzonspor AZ Alkmaar olabilir mi?

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Bu sezon Avrupa'da çok önemli bir işe imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor U19 finalde Barcelona ile karşılaşacak (AA)Trabzonspor U19 finalde Barcelona ile karşılaşacak (AA)

HEDEF KUPA

Avrupa'nın yanı sıra Elit U19 Ligi'nde de 3 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde bulunan Fırtına'nın gençleri, gelecek adına büyük umut veriyor.

Kendileri hakkındaki en önemli soru ise geleceklerinin nasıl şekilleneceği. Son 5 şampiyonun kadrosuna bakıldığında başarı çıtası çok yüksekte olan oyuncu sayısı oldukça az.

Trabzonspor U19 yarı finalde Salzbug U19'u eledi (AA)Trabzonspor U19 yarı finalde Salzbug U19'u eledi (AA)

AZ ALKMAAR İYİ ÖRNEK

Örneğin; 2020'de kupayı kazanan Real Madrid kadrosundan yalnızca birkaç isim üst seviyeye tutunabildi. 2022 şampiyonu Benfica'nın yıldız adayları ise şu anda Portekiz dışındaki takımlarda ya da alt liglerde forma giyiyor.

AZ Alkmaar ise 11 futbolcusundan 8'i ile yola devam ediyor. Biri kiralık. İki futbolcusu ise farklı takımlarda oynuyor. Burada Trabzonspor'a rehberlik edebilecek en yakın kulüp olarak göze çarpıyorlar.

Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçti (AA)Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçti (AA)

DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Bu tablo, Trabzonspor'un gençleri için hem umut hem de uyarı niteliğinde. Avrupa'nın dev kulüpleri, genç yıldızları parlatıp kısa sürede elden çıkarırken; bordo mavililerin önünde çok daha farklı bir fırsat var: Kendi öz kaynaklarından çıkan bu yetenekleri doğru şekilde geliştirerek, A takıma kalıcı şekilde entegre etmek.

SON 5 ŞAMPİYONUN İLK 11'İNDEKİ İSİMLER VE MEVCUT DURUMLARI

OLYMPIAKOS - 2024

Charalampos Kostoulas - A Takım oyuncusu
Theofanis Bakoulas - Rio Ave kiralık
Christos Mouzakitis - A Takım oyuncusu
Antzelo Sina - Rio Ave kiralık
Vasilios Prekates - U19 Takımı
Konstantinos Kostoulas - Rio Ave kiralık
Isidoros Koutsidis - Volos NPS kiralık
Nektarios Ala akis - U19 Takımı
Antonis Papakanellos - A Takım oyuncusu (Alt yaş kategorisinde de oynuyor)
Stavros Pnevmonidis - U19
Thanasis Koutsogoulas - Panserraikos kiralık

AZ ALKMAAR - 2023

Rome-Jayden Owusu-Oduro - A Takım oyuncusu
Enoch Mayele Kiemba Mastoras - Jong AZ
Wouter Goes - A Takım oyuncusu
Lewis Schouten - A Takım oyuncusu (Daha çok Jong AZ'de forma giydi)
Jayden Addai - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)
Kees Smit - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)
Fedde de Jong - SC Cambuur
Dave Kwakman - Groningen kiralık
Daniël Beukers - Volendam
Ernest Poku - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)
Ro-Zangelo Daal A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)

Trabzonspor U19'u İsviçre'de yüzlerce bordo mavili taraftar destekliyor (AA)Trabzonspor U19'u İsviçre'de yüzlerce bordo mavili taraftar destekliyor (AA)

BENFICA - 2022

André Gomes - Benfica B
João Tomé - Rio Ave kiralık
Tomás Araújo - A Takım oyuncusu
António Silva - A Takım oyuncusu
Rafa Rodrigues - AVS FS kiralık
Martim Neto - Rio Ave kiralık
Zan Jevsenak - Oliveirense
Cher Ndour - Fiorentina
Pedro Santos - Moreirense kiralık
Henrique Araújo - Arouca kiralık
Diego Moreira - Strasbourg

REAL MADRID - 2020

Luis López - CD Mirandes
Sergio Santos - Real Union
Pablo Ramón - Espanyol
Víctor Chust - Cadiz
Antonio Blanco - Alaves
Marvin Park - Las Palmas
Miguel Gutiérrez - Girona
Carlos Dotor - Gijon kiralık
Iván Morante - Burgos CF kiralık
Sergio Arribas - Almeria
Pablo Rodríguez - Racing Santander

Trabzonspor U19'un gol sevinci (AA)Trabzonspor U19'un gol sevinci (AA)

PORTO - 2019

Diogo Costa - A Takım oyuncusu
Diogo Queirós - USL Dunkerque
Tomás Esteves - Pisa
Diogo Leite - Union Berlin
Tiago Manuel Lutindo Lopes (Tiago Lopes) - Kulüpsüz
Ángel Torres - Kulüpsüz
Mor Ndiaye - Kallithea
Fábio Vieira - A Takım oyuncusu (Arsenal'den kiralık)
João Mário - A Takım oyuncusu
Fábio Silva - Las Palmas
Romário Baró - Basel

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