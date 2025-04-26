Hem uyarı hem umut! Trabzonspor AZ Alkmaar olabilir mi?

Trabzonspor U19 Türk futbol tarihine geçti (AA)

DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Bu tablo, Trabzonspor'un gençleri için hem umut hem de uyarı niteliğinde. Avrupa'nın dev kulüpleri, genç yıldızları parlatıp kısa sürede elden çıkarırken; bordo mavililerin önünde çok daha farklı bir fırsat var: Kendi öz kaynaklarından çıkan bu yetenekleri doğru şekilde geliştirerek, A takıma kalıcı şekilde entegre etmek.

SON 5 ŞAMPİYONUN İLK 11'İNDEKİ İSİMLER VE MEVCUT DURUMLARI

OLYMPIAKOS - 2024

Charalampos Kostoulas - A Takım oyuncusu

Theofanis Bakoulas - Rio Ave kiralık

Christos Mouzakitis - A Takım oyuncusu

Antzelo Sina - Rio Ave kiralık

Vasilios Prekates - U19 Takımı

Konstantinos Kostoulas - Rio Ave kiralık

Isidoros Koutsidis - Volos NPS kiralık

Nektarios Ala akis - U19 Takımı

Antonis Papakanellos - A Takım oyuncusu (Alt yaş kategorisinde de oynuyor)

Stavros Pnevmonidis - U19

Thanasis Koutsogoulas - Panserraikos kiralık

AZ ALKMAAR - 2023

Rome-Jayden Owusu-Oduro - A Takım oyuncusu

Enoch Mayele Kiemba Mastoras - Jong AZ

Wouter Goes - A Takım oyuncusu

Lewis Schouten - A Takım oyuncusu (Daha çok Jong AZ'de forma giydi)

Jayden Addai - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)

Kees Smit - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)

Fedde de Jong - SC Cambuur

Dave Kwakman - Groningen kiralık

Daniël Beukers - Volendam

Ernest Poku - A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)

Ro-Zangelo Daal A Takım oyuncusu (Jong AZ'de de oynuyor)