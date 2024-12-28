CEZALAR AÇIKLANDI

Salim Güran, Enes Güran ve Yüksek Güran'a ağrılaştırılmış müebbet cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluk halinin devamına karar verildi.

Nevzat Bahtiyar hakkında ise suç delillerini gizlemeden ceza verilirken cinayetten beraat etti.

İşte karar metni...

Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, cylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MÜEBBET HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA.

Çocuk olan Maktulün samk Yüksel'in kızı, sank Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'mn 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın AĞIRLASTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kammun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nm 62 maddesinis TAKDIREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara ahnarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fikraları ile ikrasumse birinci cümlesinin uygulanmasına

Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasın seçenek zapurımlara çevrilmesi. 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231 maddesindeki hökmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCKmn 63, maddesi gereğince cezasından

MAHSUBUNA,

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezann CMK in 1003, maddesinde saydan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörüfen geçerli şüphe sebeplerinin. 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevet olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli süphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak samom HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren ikki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza intaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle sapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağımın bulunduğuna

2-Samk Enes Güran'm diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Gürar'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabir görülmekle..cylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MEBBET HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRIL MASINA

Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kuza, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'un 82/1-d-e maddesi gereğince sanığım AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7406 sayılı kanun ile 5237 sayih Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz örüne alırığında sanık hakkında TCK'nım 62. maddesinin TAKDIREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile vapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53, maddesinin 1. ve 2. fikralan ile 3, tikrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50, maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımları çevrilmesi. 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231 maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TUK'ma 63, maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA.

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanin CMK min 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması. Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin.

Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62, maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne ahnığında sanık hakkında TCK'nın 62, maddesinin TAKDIREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma glire ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. Okraları ile 3 fikrasının birinci cümlesinin

uygulanmasına, Sanık hakkında TCK'n 50, maddesindeki hapis cezasımm seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nım 231. maddesindeki hökmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği stürelerin TCK'nın 67. maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA.

Saığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanin CMK'nın 100/3, maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nım 100/1, maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkımda verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanrem HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne Verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle yapılacak beyan ile Diyarbakır 9 Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

GENEL HÜKÜMLER

Katılan Arif Güran kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAUT ye göre hesaplanan AAUT 13/5 maddesi gereğince (48.000,00 TL vekalet ücretinin samklardan eşit miktarda alınarak katılana verilmesine,

Katılan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Katılan Diyarbakır Barosu lehine vekalet ücreti hükmedilmesine Yer Olmadığına,

Yargılama giderinin gerekçeli karar aşamasında hesaplanarak gerekçeli kararda belirtilmesine ve sarıklardan eşit miktarda alınmasına,

Dosya arasında bulunan emanetler ve diğer sair hususların gerekçeli kararda değerlendirümesine.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan suç duyurusuna ilişkin talebin Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma yetkisinin bulunduğu göz önüne alındığında suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına,

Verilen kararın Cumhuriyet Savcısıma, katılan, katılan vekilleri. Diyarbakır Barosu, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıklar ve sanıklar müdafine tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabet katibine (tutuklu ise buhasduğu, ceza intaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle yapılacak beyan ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Ilgili Ceza Dairesine istinaf yoluna Naşvurma olanağının bulunduğuna, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine.

Dair oybirliği ile mütalaaya kısmen uygun kısmen aykırı olarak verilen hüküm; kaulan, katılan vekili, katılan kurumları, sanıklar ve sanıklar müdafilerinin yüzlerine karşı. Cumhuriyet Savcısının huzurunda açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle usulen anlatıldı.

1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100-1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığım HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu cora infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyles yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna,

3-Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Gürun ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MÜEBBET HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA

Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı. sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62 maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nm 62. maddesinin TAKDIREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2 fıkraları ile 3. fikrasiın birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında TCK'nın 50, maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi. 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanımasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA.

Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından

MAHSUBUNA.

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nm 100/3, maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayıh CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağu Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

4-Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden olarak Egertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenara itzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; samğın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme, gizleme seya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tip Kunanlanı tarafından yapıdan onlarca)