Kevin De Bruyne’den Galatasaray’a transferde şok! Elden kaçıyor

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Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Belçikalı yıldız için birçok iddia gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar'ın yanı sıra, Aston Villa, Como, Chelsea ve Inter Miami gibi kulüplerin de De Bruyne ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Kevin De Bruyne (AFP) Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu kulüplerin hiçbirinin şu ana kadar 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Şu anda De Bruyne için masadaki tek somut teklifin MLS ekibi Chicago Fire'dan geldiği ifade edildi.