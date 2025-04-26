Kevin De Bruyne’den Galatasaray’a transferde şok! Elden kaçıyor

Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Belçikalı yıldız için birçok iddia gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar'ın yanı sıra, Aston Villa, Como, Chelsea ve Inter Miami gibi kulüplerin de De Bruyne ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Belçikalı yıldız için birçok iddia gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar'ın yanı sıra, Aston Villa, Como, Chelsea ve Inter Miami gibi kulüplerin de De Bruyne ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu kulüplerin hiçbirinin şu ana kadar 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Şu anda De Bruyne için masadaki tek somut teklifin MLS ekibi Chicago Fire'dan geldiği ifade edildi.
Bu gelişme, Galatasaray'ın transfer umutlarına büyük bir darbe vurmuş oldu. De Bruyne'nin kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme olasılığı güçlenirken, sarı-kırmızılılar için transfer süreci zora girdi.
Öte yandan, Manchester City formasıyla bu sezon 35 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.