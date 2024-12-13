"Sophia Tarikatı lideriyim" diyen Yeliz Ergün'e soruşturma

Yeliz Ergün, sosyal medyadan kendisini kişisel gelişim uzmanı ve Sophia Tarikatı lideri olarak tanıttı. Özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlarda danışanlarına "Anneniz en büyük düşmanınız" diye tavsiyelerde bulunarak küçük çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Sosyal medyada geniş bir tepki topladı. Ergün'ün faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Danışanlara "Anneniz en büyük düşmanınız" diyen Ergün'ün hiçbir eğitimi olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN