Sosyal medyada kendini ‘spiritüel danışman’ olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı

Sosyal medyada kendini ‘spiritüel danışman’ olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddialar üzerine hakkında inceleme başlatılan Yeliz Ergün, internet üzerinden 18 bin liraya ‘İçimizdeki Çocuk 2.0’ isimli eğitimi satışa sunuyor ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda ‘Annenizle görüşmeyi keserseniz zengin olursunuz’ gibi ifadelerde bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Melih Demirer, "İntihar eden mağdurlar arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu yer alıyor. İncelemelere devam ediyoruz çünkü kazıdıkça daha çok şey ortaya çıkıyor. Devletimiz araştırmaları doğrultusunda daha net veriler elde edecektir” dedi. Psikolog Beren Bakırtaş ise "Borca giren, ailesinden zorla isteyerek bu eğitimleri satın alan çok kişi var. Bu eğitimleri aldıktan sonra birden zengin olmuyorlar ya da çok güzel bir hayatları olmuyor. Bu noktada da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrama var" diye konuştu.