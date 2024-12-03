Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japon Prens ve Prensesi Ankara’ya geldi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA) Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı..Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı 'na iniş yaptı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)



Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)



Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.