SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japon Prens ve Prensesi Ankara'ya geldi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, bir dizi resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 22:14
Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japon Prens ve Prensesi Ankara’ya geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı..Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirecek. Veliaht Prens ve Prensesin, 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazal’a verelim | Flaş Enes Güran detayı
DEM Parti’ye Öcalan izni verilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan makul süre mesajı!
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç’i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad’a uyarı | CHP ve DEM’e tepki | Sahte dolar
Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür
SON DAKİKA