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İmamoğlu'ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi

Ekrem İmamoğlu, konser soruşturmasına "Yargı tacizi" deyip Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada olduğunu iddia etti. İmamoğlu'nun kaynak gösterip yargıya parmak salladığı endeksin arkasında World Justice Project (WJP) yani Dünya Adalet Projesi Derneği var. Takvim.com.tr, bahse konu derneğin fon kaynaklarını ve SOROS bağlantılarını deşifre etti. WJP'nin fon aldığı ABD, Avrupa ve Soros'un çıkar ve politikaları güdümünde hareket ettiği gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun ise SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi tepki çekti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 14:36 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:14
İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 'konser'lere 6 milyar TL'den fazla para akıttı. Hal böyle olunca İBB'nin konser adı altında düzenlediği "organizasyonlara" inceleme başlatıldı.

İmamoğlu 5 yılda İstanbullunun parasını nereye harcadığını açıklamak yerine yargıya parmak salladı.

İMAMOĞLU ABD KAYNAKLI VERİLERLE TÜRK YARGISINA PARMAK SALLADI

Başlatılan soruşturmaları "Yargı tacizi" olarak tanımlayan İmamoğlu, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada olduğunu iddia etti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)


Ancak İmamoğlu'nun "Türkiye'de hukuk yok" yaygarası ve kaynak olarak verdiği "Hukukun Üstünlüğü Endeksi"nin hiçbir bilimsel geçerliliği bulunmuyor.

Öyle ki bahse konu endekste Türkiye, Honduras, Angola, Nijer, Sierra Leone, Kolombiya ve Madagaskar'ın gerisinde gösteriliyor.

İmamoğlu'nun kaynak gösterip yargıya parmak salladığı ABD kaynaklı veriler, Türkiye'yi karalamak için fondaş medya tarafından da kullanıldı.

T24'ten ABD fonlu operasyonel habercilik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)T24'ten ABD fonlu operasyonel habercilik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


ABD FONLU OPERASYONEL HABERCİLİK

ABD tarafından fonlanan T24, "Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre 142 ülke arasında 117'nci sırada" başlıklı operasyonel bir haber manşetine taşıdı.

WJP'nin Türk adalet sistemini hedef gösteren ʺHukukun Üstünlüğü ve Yolsuzlukʺ endeksi (Takvim.com.tr)WJP'nin Türk adalet sistemini hedef gösteren ʺHukukun Üstünlüğü ve Yolsuzlukʺ endeksi (Takvim.com.tr)

NEDİR BU WJP?

"Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"ni yayımlayan World Justice Project'i (WJP) yani Dünya Adalet Projesi'ni yakından bakalım:

Bahse konu yapılanma ABD menşeili. WJP, 2006 yılında Amerikan Barolar Birliği'nin başkanlık girişimi ve 21 ortağın desteğiyle William H. Neukom ve William C. Hubbard tarafından kuruldu.

William C. Hubbard (Takvim.com.tr)William C. Hubbard (Takvim.com.tr)


Hubbard 2014 - 2015 döneminde ABD Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ABD, AVRUPA, DÜNYA BANKASI... FON LİSTESİ KABARIK

Her ne kadar kendilerini "Kar amacı gütmeyen kuruluş" olarak lanse etseler de en büyük fon kaynakları arasında Açık Toplum Vakfı (Soros), Dünya Bankası, ABD ve Avrupa yer alıyor.

WJP'nin kamu sektöründeki fon kaynakları sırasıyla şu şekilde;

-Avrupa Komisyonu
-Kanada Küresel İşleri
-Lahey Belediyesi
-Hollanda Dışişleri Bakanlığı
-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
-Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı
-Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı
-Dünya Bankası

World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)
EN BÜYÜK BAĞIŞCILARINDAN BİRİ SOROS

Türk hukuk sistemini karalayan vakfın 2022-2023 döneminde para aldığı kaynaklar arasında Soros'un Açık Toplum Vakıfları dikkat çekti.

World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)

İşte isim isim 'bağışçı'lar:

- American Bar Association Section on the Environment, Energy and Resources (Amerikan Barolar Birliği Çevre, Enerji ve Kaynaklar Bölümü)
- Carnegie Mellon Üniversitesi
- Hong Kong Barosu
- Luminate (Aydınlat)
-Mo İbrahim Vakfı
-Neukom Aile Vakfı
-Chandler Vakfı
-Charles Stewart Mott Vakfı
-Hewlett Vakfı
-Lawrence Vakfı
- Açık Toplum Vakıfları

World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr)World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr)

GOOGLE, MİCROSOFT, UBER...

Özel sektörde ise Google'dan Shell'e Uber'den Microsoft'a geniş bir fon ağı dikkatlerden kaçmıyor.

"Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"ni yayımlayan World Justice Project'in fon aldığı ABD, Avrupa ve Soros'un çıkar ve politikaları güdümünde hareket ettiğini kanıtlar nitelikte.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (İHA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (İHA)


"SAÇMA SAPAN ENDEKSLERLE ÜLKEMİZİ KARALATMAYIZ"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ni kaynak gösterip yargıya parmak sallamasına çok sert tepki gösterdi.

"Hukukun üstünlüğü endeksine göre değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil hakkı da değil" diyen Tunç, "O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi ABD'de hazırlanıyor. Dünya Adalet Projesi adı altında bir dernek tarafından hazırlanan bir endeks. Dünya Adalet Projesi Derneği'ni de kuran eski ABD Barolar Birliği Başkanı. Objektif kriterlere dayanmayan, hiçbir bilimsel temeli olmayan, Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan değerlendirmelerdir" ifadelerini kullandı.



Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

Endekse baktığımız zaman, Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelerde demokrasi bile yok. Serbest seçimler yok. Ve bu endeksi yapan Dünya Adalet Projesi Derneği'nin gelirleri nereden diye bakıyoruz... Birinci bağışcı ABD Dışişleri Bakanlığı.

Böyle masa başında hazırlanmış, bilimsel değeri olmayan, sırf Türkiye'yi karalamaya yönelik bu tür endeksleri öne alarak onların Türkiye'de sözcülüğünü yaparak Türk yargısını bağımsız olmamakla suçlamak devletimize büyük bir haksızlıktır.

"İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu" gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir. 25 bin hakim ve savcımıza hakarettir. Biz buna müsaade edemeyiz.

Dünya basın özgürlüğü endeksi... İsrail Türkiye'den öndeymiş basın özgürlüğünde... Ya hu insaf! 7 Ekim 2023'ten bu yana 170 gazeteciyi öldüren İsrail değil mi? Nasıl Türkiye'nin üzerinde gösterebilirsiniz basın özgürlüğünde? Böyle saçma sapan endekslerle ülkemizi karalatmayız.
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