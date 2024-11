İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi

T24'ten ABD fonlu operasyonel habercilik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





ABD FONLU OPERASYONEL HABERCİLİK



ABD tarafından fonlanan T24, "Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre 142 ülke arasında 117'nci sırada" başlıklı operasyonel bir haber manşetine taşıdı.



WJP'nin Türk adalet sistemini hedef gösteren ʺHukukun Üstünlüğü ve Yolsuzlukʺ endeksi



NEDİR BU WJP?



"Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"ni yayımlayan World Justice Project'i (WJP) yani Dünya Adalet Projesi'ni yakından bakalım:



Bahse konu yapılanma ABD menşeili. WJP, 2006 yılında Amerikan Barolar Birliği'nin başkanlık girişimi ve 21 ortağın desteğiyle William H. Neukom ve William C. Hubbard tarafından kuruldu.



William C. Hubbard





Hubbard 2014 - 2015 döneminde ABD Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.



World Justice Project'in fon kaynakları



ABD, AVRUPA, DÜNYA BANKASI... FON LİSTESİ KABARIK



Her ne kadar kendilerini "Kar amacı gütmeyen kuruluş" olarak lanse etseler de en büyük fon kaynakları arasında Açık Toplum Vakfı (Soros), Dünya Bankası, ABD ve Avrupa yer alıyor.



WJP'nin kamu sektöründeki fon kaynakları sırasıyla şu şekilde;



-Avrupa Komisyonu

-Kanada Küresel İşleri

-Lahey Belediyesi

-Hollanda Dışişleri Bakanlığı

-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

-Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı

-Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı

-Dünya Bankası