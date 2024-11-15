İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi

World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)
EN BÜYÜK BAĞIŞCILARINDAN BİRİ SOROS
Türk hukuk sistemini karalayan vakfın 2022-2023 döneminde para aldığı kaynaklar arasında Soros'un Açık Toplum Vakıfları dikkat çekti.
World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)
İşte isim isim 'bağışçı'lar:
- American Bar Association Section on the Environment, Energy and Resources (Amerikan Barolar Birliği Çevre, Enerji ve Kaynaklar Bölümü)
- Carnegie Mellon Üniversitesi
- Hong Kong Barosu
- Luminate (Aydınlat)
-Mo İbrahim Vakfı
-Neukom Aile Vakfı
-Chandler Vakfı
-Charles Stewart Mott Vakfı
-Hewlett Vakfı
-Lawrence Vakfı
- Açık Toplum Vakıfları
World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr)
GOOGLE, MİCROSOFT, UBER...
Özel sektörde ise Google'dan Shell'e Uber'den Microsoft'a geniş bir fon ağı dikkatlerden kaçmıyor.
"Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"ni yayımlayan World Justice Project'in fon aldığı ABD, Avrupa ve Soros'un çıkar ve politikaları güdümünde hareket ettiğini kanıtlar nitelikte.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (İHA)
"SAÇMA SAPAN ENDEKSLERLE ÜLKEMİZİ KARALATMAYIZ"
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ni kaynak gösterip yargıya parmak sallamasına çok sert tepki gösterdi.
"Hukukun üstünlüğü endeksine göre değerlendirme yapmak bir belediye başkanının haddi de değil hakkı da değil" diyen Tunç, "O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka güven endeksi ABD'de hazırlanıyor. Dünya Adalet Projesi adı altında bir dernek tarafından hazırlanan bir endeks. Dünya Adalet Projesi Derneği'ni de kuran eski ABD Barolar Birliği Başkanı. Objektif kriterlere dayanmayan, hiçbir bilimsel temeli olmayan, Türkiye gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan değerlendirmelerdir" ifadelerini kullandı.
Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
Endekse baktığımız zaman, Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelerde demokrasi bile yok. Serbest seçimler yok. Ve bu endeksi yapan Dünya Adalet Projesi Derneği'nin gelirleri nereden diye bakıyoruz... Birinci bağışcı ABD Dışişleri Bakanlığı.
Böyle masa başında hazırlanmış, bilimsel değeri olmayan, sırf Türkiye'yi karalamaya yönelik bu tür endeksleri öne alarak onların Türkiye'de sözcülüğünü yaparak Türk yargısını bağımsız olmamakla suçlamak devletimize büyük bir haksızlıktır.
"İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu" gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir. 25 bin hakim ve savcımıza hakarettir. Biz buna müsaade edemeyiz.
Dünya basın özgürlüğü endeksi... İsrail Türkiye'den öndeymiş basın özgürlüğünde... Ya hu insaf! 7 Ekim 2023'ten bu yana 170 gazeteciyi öldüren İsrail değil mi? Nasıl Türkiye'nin üzerinde gösterebilirsiniz basın özgürlüğünde? Böyle saçma sapan endekslerle ülkemizi karalatmayız.