İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi

World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)

EN BÜYÜK BAĞIŞCILARINDAN BİRİ SOROS



Türk hukuk sistemini karalayan vakfın 2022-2023 döneminde para aldığı kaynaklar arasında Soros'un Açık Toplum Vakıfları dikkat çekti.



World Justice Project'in fon kaynakları arasında Soros da var (Takvim.com.tr)



İşte isim isim 'bağışçı'lar:



- American Bar Association Section on the Environment, Energy and Resources (Amerikan Barolar Birliği Çevre, Enerji ve Kaynaklar Bölümü)

- Carnegie Mellon Üniversitesi

- Hong Kong Barosu

- Luminate (Aydınlat)

-Mo İbrahim Vakfı

-Neukom Aile Vakfı

-Chandler Vakfı

-Charles Stewart Mott Vakfı

-Hewlett Vakfı

-Lawrence Vakfı

- Açık Toplum Vakıfları



World Justice Project'in fon kaynakları (Takvim.com.tr)



GOOGLE, MİCROSOFT, UBER...



Özel sektörde ise Google'dan Shell'e Uber'den Microsoft'a geniş bir fon ağı dikkatlerden kaçmıyor.

"Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"ni yayımlayan World Justice Project'in fon aldığı ABD, Avrupa ve Soros'un çıkar ve politikaları güdümünde hareket ettiğini kanıtlar nitelikte.