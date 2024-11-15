PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "İBB ve ABB'ye konser incelemesi" açıklaması! İmamoğlu'na sert tepki: "Şuursuzluk, haddi aşmamak gerek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakaret suçunu önlemek için ciddi caydırıcı cezalar geleceğini ifade etti. İBB ve ABB'ye başlatılan 'konser' soruşturmasına değinen Tunç, "Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok" dedi. Soruşturma kararını "Yargı tacizi" olarak tanımlayan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bakan Tunç, "Yargı tacizi" şeklinde değerlendirmek şuursuzluktur. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:34 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:54
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB ve ABB’ye konser incelemesi açıklaması! İmamoğlu’na sert tepki: Şuursuzluk, haddi aşmamak gerek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttığını belirterek "Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

CHP'li İBB ve ABB'ye başlatılan konser denetimiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım" dedi.


Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı.

Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbuldaki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacakSavcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbuldaki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak



ABB VE İBB'NİN KONSER VURGUNU

ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem İçişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

"Yargı tacizi" şeklinde değerlendirmek şuursuzluktur. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.


İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser soruşturmalarını "Yargı tacizi" olarak tanımlayıp yargıyı hedef göstermişti.

CHPden konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaşın 5 katı harcayan İmamoğluna çıt yokCHPden konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaşın 5 katı harcayan İmamoğluna çıt yok

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
.
SON DAKİKA