Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "İBB ve ABB'ye konser incelemesi" açıklaması! İmamoğlu'na sert tepki: "Şuursuzluk, haddi aşmamak gerek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttığını belirterek "Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.



CHP'li İBB ve ABB'ye başlatılan konser denetimiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım" dedi.



Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle;



İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı.



Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.