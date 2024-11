Karabağ zaferinin üzerinden 4 yıl geçti! Başkan Erdoğan’dan paylaşım: Kahramanları her zaman şükranla anacağız

Kardeş Azerbaycan'a her platformda destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferin 4. yıl dönümünde paylaşım yaptı.

KAHRAMANLARI ŞÜKRANLA ANACAĞIZ

Erdoğan şunları söyledi:

"Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayan Can Azerbaycan'ı, Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yâd ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız."