Ermenistan'a diz çöktüren Aliyev: ''Raks ediyordun, ne oldu Paşinyan''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imzayı attı. Ermenistan'a diz çöktüren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer konuşması yaptı. Aliyev konuşmasında, Paşinyan ile dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak" dedi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, haklı mücadelesinde zafere ulaştı. Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın diz çökmesiyle, anlaşma imzalandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer konuşması yaptı.

Aliyev yaptığı konuşmada, Azerbaycan halkına ve askerlere teşekkür etti. Mücadelede destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

"NE OLDU PAŞİNYAN"

Aliyev konuşmasında, Paşinyan ile dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak" dedi.