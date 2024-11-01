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Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum açıkladı: Sıfır atık projesi KKTC’de de uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında, “Sıfır Atık Projemizi de Kıbrıs'ta uygulayacağız. Burada depozito iade makinelerimizle atıkların ekonomiye kazandırılması anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız” dedi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:19 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:25
Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum açıkladı: Sıfır atık projesi KKTC’de de uygulanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Kurum, başkent Lefkoşa'da Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olan Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyonun kırılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (İHA)Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (İHA)

"KKTC'DE KAMU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK PROJELER YAPTIK"
Bakan Kurum, Bakanlık olarak KKTC'de atık yönetimi, tapu ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, meteoroloji ve yerel yönetim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. TOKİ tarafından yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi inşaatında inceleme yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Burası Cumhuriyet Parkı'yla, millet bahçesiyle, meclis binasıyla birlikte bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İnşallah meclis binamız ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini yıl sonuna kadar tamamlayıp Kıbrıs halkının hizmetine sunacağız. Millet Bahçesini de 2025 yılının haziran ayına kadar tamamlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine yüksek mahkeme ve kütüphane projelere çalışmalarımızı başlattık. İnşallah ihalelerini kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek, aralık ayı içerisinde de inşa faaliyetlerini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (İHA)Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (İHA)

"SOSYAL KONUT TECRÜBEMİZİ KKTC İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
TOKİ'nin sosyal konut tecrübesini KKTC ile paylaşacağına dikkat çeken Bakan Kurum, "Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek, vatandaşımızın alım hızını, kolaylığını en verimli şekilde değerlendirecek bir sistemimizi ve tecrübeyi de yine Kıbrıs halkına aktarıyor olacağız. Kıbrıs halkının hayatını da bu manada kolaylaştırmış olacağız. Yine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de coğrafi bilgi sistemini Kıbrıs'ta kuracak bir iş birliği protokolünü burada hayata geçiriyoruz. Geliştireceğimiz sistem sayesinde kamu kurumları daha doğru ve hızlı kararlar alabilecek. Yerel yönetimler ise hizmetlerini vatandaşımıza daha verimli bir şekilde sunabilecekler" dedi.

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum açıkladı: Sıfır atık projesi KKTC’de de uygulanacak (İHA)Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum açıkladı: Sıfır atık projesi KKTC’de de uygulanacak (İHA)

"SIFIR ATIK VE DEPOZİTO SİSTEMİ KKTC'DE DE OLACAK"
İklim değişikliğiyle mücadelede de KKTC'ye Türkiye'nin destek vereceğini dile getiren Bakan Murat Kurum, yine evsel atıkların depolanması ve bertarafı konusunda teknik ve maddi destek sağlanacağını söyledi. KKTC'nin her köşesinde, her sektörde topyekun kalkınma sağlanması arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projemizi de Kıbrıs'ta uygulayacağız. Burada depozito iade makinelerimizle atıkların ekonomiye kazandırılması anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız. Tüm bu projelerle birlikte aslında kendi ayakları üzerinde duran, üreten, kalkınan KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği kardeşleri olarak verdik. Vermeye inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PROTOKOLLER İMZALANDI
Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında, "Çevre ve Şehircilik Alanında Bildirge", "Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü" ve "Tapu ve Kadastro Alanında Eylem Planı" imzalandı.

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