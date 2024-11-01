Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum açıkladı: Sıfır atık projesi KKTC’de de uygulanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Kurum, başkent Lefkoşa'da Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olan Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyonun kırılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı (İHA) "KKTC'DE KAMU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK PROJELER YAPTIK"

Bakan Kurum, Bakanlık olarak KKTC'de atık yönetimi, tapu ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, meteoroloji ve yerel yönetim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. TOKİ tarafından yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi inşaatında inceleme yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Burası Cumhuriyet Parkı'yla, millet bahçesiyle, meclis binasıyla birlikte bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İnşallah meclis binamız ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini yıl sonuna kadar tamamlayıp Kıbrıs halkının hizmetine sunacağız. Millet Bahçesini de 2025 yılının haziran ayına kadar tamamlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine yüksek mahkeme ve kütüphane projelere çalışmalarımızı başlattık. İnşallah ihalelerini kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek, aralık ayı içerisinde de inşa faaliyetlerini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz" şeklinde konuştu.