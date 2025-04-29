"ENES VE BEN MASUMUZ"

Öte yandan Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise Güran'ın cezaevinden gönderdiği mesajı paylaştı. O mesajda şu ifadeler yer almaktaydı:

Hakkımı savunan siz avukatlarımın başı dik, alnı ak olsun, sizler masumiyeti seçtiniz. Hakkımızda asılsız iddialarla yanlış haber yayanları Allah huzurunda koruyacak askerleri olmayacak , sizin gücünüz masumun yanında olmaktan gelecek biz kendimizden emin olduktan sonra başkası diyeceği söz bu hakikati değiştiremez , biliyorum ki gerçeği kimse örtemez bir gün bu zindandan ellerimi tutacak kardeşlerim sayesinde çıkacağımızı biliyorum .Narin'imi o çuvala birlikte koydukları kutsal kitap üzerine yemin olsun ki o gün Narin kursa gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha eve gelmedi !!! O gün benim evime Salim, Nevzat gelmedi!!! Yeni doğan bir bebek anne karnında nasıl masum doğduysa bu olayda ben ve evde olduğunu bildiğim Enes'im o kadar masumdur...