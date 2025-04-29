Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu
Narin Güran cinayetinde avukatların sosyal medya üzerinden atışması devam ediyor. Son olarak Avukat Ali Eryılmaz, Narin'in son duruşmasında Nevzat'ın Salim Güran'a söylediği sözlerin ardından Güran'ın buz kestiğini iddia etti. Salim Güran'ın avukatının bu iddiaya yanıtı sert olurken, anne Yüksel Güran'dan da yeni bir açıklama geldi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası
Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında
Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Katilin kim olduğunun hala belirsizliğini koruduğu olayda avukatların sosyal medya üzerinden atışması ise bitmedi.
"NARİN'İ SALİM ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"
Salim Güran'ı hedef alan paylaşımlar yapan Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından "Melek Güran ifadesinde ne söyledi? "Narin'i Salim öldürmüş olabilir!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
"NEVZAT DONAKALMIŞTI"
Bir paylaşım daha yapan Eryılmaz, Narin davasının son duruşmasından bir izlenimini paylaştı. Eryılmaz,
"Nevzat savunma yaparken Salim'e geri döndü ve sert bir şekilde : "Cesedi bana sen vermedin mi lan?" Demişti. Salim o an sus pus olmuştu. Donakalmıştı!" ifadelerini kullandı.