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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

Narin Güran cinayetinde avukatların sosyal medya üzerinden atışması devam ediyor. Son olarak Avukat Ali Eryılmaz, Narin'in son duruşmasında Nevzat'ın Salim Güran'a söylediği sözlerin ardından Güran'ın buz kestiğini iddia etti. Salim Güran'ın avukatının bu iddiaya yanıtı sert olurken, anne Yüksel Güran'dan da yeni bir açıklama geldi.

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takvim.com.tr
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia. O sözler karşısında dondu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Katilin kim olduğunun hala belirsizliğini koruduğu olayda avukatların sosyal medya üzerinden atışması ise bitmedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

"NARİN'İ SALİM ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"

Salim Güran'ı hedef alan paylaşımlar yapan Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından "Melek Güran ifadesinde ne söyledi? "Narin'i Salim öldürmüş olabilir!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

"NEVZAT DONAKALMIŞTI"

Bir paylaşım daha yapan Eryılmaz, Narin davasının son duruşmasından bir izlenimini paylaştı. Eryılmaz, "Nevzat savunma yaparken Salim'e geri döndü ve sert bir şekilde : "Cesedi bana sen vermedin mi lan?" Demişti. Salim o an sus pus olmuştu. Donakalmıştı!" ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia. O sözler karşısında dondu

"SALİM AİLESİNE BAKMIYORDU"

Eryılmaz'ın bir başka iddiası da oldukça dikkat çekti. Eryılmaz, Tavşantepe köyünde yaşayan birinden öğrendiği bir bilgi olduğunu söyleyerek şunları yazdı:

Tavşantepe Köyünde yaşayan birinden öğrendiğime göre Salim Güran evine bakmayı ihmal eden bir kocaymış. Eşi Melek Güran çoğu zaman babasından aldığı paralarla evin geçimini sağlar. Yani Salim Güran, bütün parayı hovardalıkta harcayan, başka kadınlara yediren, ailesine bakılmayan bir insan!

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

Bu sözlere Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, "Yalancıyı??" şeklinde yanıt verdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Avukatlar sosyal medyada atıştı! Şoke eden iddia: O sözler karşısında dondu

"ENES VE BEN MASUMUZ"

Öte yandan Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise Güran'ın cezaevinden gönderdiği mesajı paylaştı. O mesajda şu ifadeler yer almaktaydı:

Hakkımı savunan siz avukatlarımın başı dik, alnı ak olsun, sizler masumiyeti seçtiniz. Hakkımızda asılsız iddialarla yanlış haber yayanları Allah huzurunda koruyacak askerleri olmayacak , sizin gücünüz masumun yanında olmaktan gelecek biz kendimizden emin olduktan sonra başkası diyeceği söz bu hakikati değiştiremez , biliyorum ki gerçeği kimse örtemez bir gün bu zindandan ellerimi tutacak kardeşlerim sayesinde çıkacağımızı biliyorum .Narin'imi o çuvala birlikte koydukları kutsal kitap üzerine yemin olsun ki o gün Narin kursa gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha eve gelmedi !!! O gün benim evime Salim, Nevzat gelmedi!!! Yeni doğan bir bebek anne karnında nasıl masum doğduysa bu olayda ben ve evde olduğunu bildiğim Enes'im o kadar masumdur...