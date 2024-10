Yenidoğan Çetesi’nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı

Türkıye, kan donduran suçlarla haksız kazanç peşindeki bebek katilleri şebekesini konuşuyor. Gözü dönmüş bebek katillerinin kendi aralarındaki konuşmaların yenileri kamuoyun yansıdı.

"İNATLA YOLLUYORUM ÖLÜYOR ORADA"



"5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha anası s.... ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın.

Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada.

Sipisi çıkmış a.... k... çocuğunun hocam ya.

O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona s.... çocuğu ya.

Devlet bunların anasını s... o sözleşmeyi görse. Bu hasta kaçırma, pazarlamaya giriyor.

Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın?

Ya bir bebek ölmüştü saatlerde yanlışlık vardı ben düzelttim ama şeyi hesaba katmamışım ölüm saatini.

Muhasebe beni aradı Yünaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş, şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın Yünaç diye kayda girin.

Mehtap ex olan bir bebeğin var senin değişik isimli a.... koyayım.

Onu sana atacağım düzenleyebilir misin, kötüleştireceğim sadece.

3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş, insan gibi yapsın ya.

Ayrıca da ex olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok".