Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?
İlk adımlar, ilk kelimeler... Birçoğumuz bu anılara dair net bir hatıra oluşturamıyoruz. Ancak yeni bir araştırma bebeklerin bu erken dönemde oluşturdukları anıların kaybolmadığını, sadece zamanla ulaşılabilir olmaktan çıkmış olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar bu bulguların hafızanın işleyişine dair bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabileceğini söylüyor. İşte merak edilen araştırmaya dair bilgiler.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:00