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Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

İlk adımlar, ilk kelimeler... Birçoğumuz bu anılara dair net bir hatıra oluşturamıyoruz. Ancak yeni bir araştırma bebeklerin bu erken dönemde oluşturdukları anıların kaybolmadığını, sadece zamanla ulaşılabilir olmaktan çıkmış olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar bu bulguların hafızanın işleyişine dair bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabileceğini söylüyor. İşte merak edilen araştırmaya dair bilgiler.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:00
Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

Bilim insanları erken çocukluk dönemine ait anıların silinmediğini ancak erişilemediğini düşünüyor. Peki bu anılarımız nereye kayboluyor? İşte yeni araştırmaya dair çarpıcı sonuçlar.

Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

İlk adımlar, ilk kelime, ilk takla…
Birçok ebeveyn çocuklarının ilklerini heyecanla hatırlar ve onlara yıllar sonra tekrar anlatır.

Şimdiye dek bilim insanları bu erken dönem anıların hatırlanamamasını beynin henüz yeterince gelişmemiş olmasına bağlamıştı.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma bu görüşü sorgulatacak nitelikte.

Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

Yeni bulgular: Bebek beyni anı oluşturabiliyor
Belçika gazetesi De Standaard'ın haberine göre, Science adlı saygın bilim dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bebeklerin bir yaşına gelmeden önce bile hafıza ile ilgili beyin aktiviteleri gösterdiği ortaya kondu.

Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

Araştırmaya katılmayan nörolog Patrick Santens, "Anlaşılan o ki, anılar erken yaşta depolanıyor ancak erişim sonradan mümkün olmuyor." açıklamasında bulundu.

Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

Küçük çocuklar tanıdık görüntülere farklı tepki verdi
Araştırma kapsamında dört aylıktan iki yaşına kadar 26 çocuk incelendi. Çocuklara ekranda sırayla yüzler, nesneler ve ortam görüntüleri gösterildi.