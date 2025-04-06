Bebek deyip geçmeyin! Meğer her şeyi hafızalarında saklıyorlar: Peki bu anılar nerede?

Yeni bulgular: Bebek beyni anı oluşturabiliyor

Belçika gazetesi De Standaard'ın haberine göre, Science adlı saygın bilim dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bebeklerin bir yaşına gelmeden önce bile hafıza ile ilgili beyin aktiviteleri gösterdiği ortaya kondu.