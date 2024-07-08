Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları: "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır"

Hazırlanan taslak metinde can güvenliğine tehdit, artan kuduz vakaları ve başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesine vurgu yapıldı.
"SÜLEYMAN'DAN HAKKINI ALIR KARINCA..."
İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman var. Başka bir fermanda ise yük hayvanlarına binme yasağı ve cuma tatillerine dair ferman var. Yani güneşin doğuşundan ikindiye kadar hayvan çalıştırabilirsin. Yani günde 8 saat. Bu 8 saate halen dünya ulaşabilmiş mi? Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur. Ne diyor Kanuni. Diyor ki 'Ben bunun itlafına izin veremem çünkü yarın, huzur-u ilahiye varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca...'
"CENAB-I HAK HEPSİNİ BİR HİKMET İÇİN YARATMIŞ"
Bütün canlı haklarına dayalı yaşanabilir bir dünya için burada kadın, erkek köpek, at, fil, deve, kuş hepsi toplu beraberdir.
Çünkü Cenab-ı Hak hepsini bir hikmet için yaratmıştır. Çekirgelerin kovulması için sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesi için bir arzuhal var. Bu kuşları avlamayacaksın diyor.
Toplum değişiyor insanlar ister istemez yasakları deliyorlar. Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman var. Atalarımız sadece elde kılıç bir Batı'ya bir Doğu'ya gitmemiş.
SADIK ALBAYRAK'IN HAYVAN SEVGİSİ ÖRNEK OLDU: GIPTA ETTİM
Öte yandan Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi birçok kişiye de örnek oluyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Ahmet Hakan, Albayrak'ın Kıtmir isimli köpeğini köşesine taşımış, "Kur'an-ı Kerim'deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim. Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı. Gelelim Kıtmir'e... Kıtmir, Albayrak ailesinin yayla evlerindeki can dostu. Daha önce Kıtmir'le birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, "Hayy gibi yaşıyorum" demişti.
CAN DOSTA ANLAMLI İSİM
Gelelim Kıtmir'e... Sadık Albayrak Trabzon'da 1850 rakımdaki yayla evinde baktığı can dostuna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in adını vermeyi tercih etmiş.
"HAYY GİBİ YAŞIYORUM"
Haziran 2020'de Kıtmir'le birlikte röportaj veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:
Hayy gibi ağaç dikiyorum, sebze-fide dikiyorum, toprağı işliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 6. ayette Allah buyurur ki, "Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder." ayet hükmünce hayatımı devam ettiriyorum.
Onları buduyorum, onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar da biz de topraktan yaratıldık. Bu hayat tarzını yaşadım, yaşıyorum.
KITMİR KAPIDA KARŞILADI
Ağustos 2023'te Trabzon'daki yayla evinde Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ise "Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı. Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor" satırlarını kaleme aldı.
"EVİN BEKÇİSİ"
Donat 2022'de kaleme aldığı bir başka yazıda Kıtmir'le ilgili şu ifadeleri kullandı:
Kıtmir
Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.
Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.
"Korkmayın" dedik:
- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.
Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.
Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.
Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.