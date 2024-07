Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları: "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır"

SADIK ALBAYRAK'IN HAYVAN SEVGİSİ ÖRNEK OLDU: GIPTA ETTİM Öte yandan Sadık Albayrak 'ın hayvan sevgisi birçok kişiye de örnek oluyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Ahmet Hakan, Albayrak'ın Kıtmir isimli köpeğini köşesine taşımış, "Kur'an-ı Kerim'deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim. Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı. Gelelim Kıtmir'e... Kıtmir, Albayrak ailesinin yayla evlerindeki can dostu. Daha önce Kıtmir'le birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, "Hayy gibi yaşıyorum" demişti.

Sadık Albayrak ve köpeği Kıtmir



Sadık Albayrak Trabzon'da 1850 rakımdaki yayla evinde baktığı can dostuna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in adını vermeyi tercih etmiş.



ʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık Albayrak



Haziran 2020'de Kıtmir'le birlikte röportaj veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:



Hayy gibi ağaç dikiyorum, sebze-fide dikiyorum, toprağı işliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 6. ayette Allah buyurur ki, "Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder." ayet hükmünce hayatımı devam ettiriyorum.



Onları buduyorum, onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar da biz de topraktan yaratıldık. Bu hayat tarzını yaşadım, yaşıyorum.



Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Yavuz Donat ve Kıtmir



Ağustos 2023'te Trabzon'daki yayla evinde Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ise "Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı. Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor" satırlarını kaleme aldı.





Donat 2022'de kaleme aldığı bir başka yazıda Kıtmir'le ilgili şu ifadeleri kullandı:



Kıtmir

Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.

Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.

"Korkmayın" dedik:

- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.

Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.

Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.

Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.