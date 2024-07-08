Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları: "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır"

Usta gazeteci Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"SÜLEYMAN'DAN HAKKINI ALIR KARINCA..."



İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman var. Başka bir fermanda ise yük hayvanlarına binme yasağı ve cuma tatillerine dair ferman var. Yani güneşin doğuşundan ikindiye kadar hayvan çalıştırabilirsin. Yani günde 8 saat. Bu 8 saate halen dünya ulaşabilmiş mi? Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur. Ne diyor Kanuni. Diyor ki 'Ben bunun itlafına izin veremem çünkü yarın, huzur-u ilahiye varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca...'

"CENAB-I HAK HEPSİNİ BİR HİKMET İÇİN YARATMIŞ"

Bütün canlı haklarına dayalı yaşanabilir bir dünya için burada kadın, erkek köpek, at, fil, deve, kuş hepsi toplu beraberdir.



Çünkü Cenab-ı Hak hepsini bir hikmet için yaratmıştır. Çekirgelerin kovulması için sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesi için bir arzuhal var. Bu kuşları avlamayacaksın diyor.

Toplum değişiyor insanlar ister istemez yasakları deliyorlar. Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman var. Atalarımız sadece elde kılıç bir Batı'ya bir Doğu'ya gitmemiş.