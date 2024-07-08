SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları: "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır"

Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak, Osmanlı'dan günümüze hayvan haklarını konu edinen önemli bir yapıt kaleme aldı. Albayrak, "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır. Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur” ifadelerini kullandı. Daha önce de köpeği Kıtmir'le birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, "Hayy gibi yaşıyorum" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 11:49 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 12:01
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
'Başıboş sokak köpeği' sorunu şu sıralar Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri. Tehlike arz edecek boyuta ulaşan soruna ilişkin hükümet ortak akılla çözüm üretmek için harekete geçti.

Hazırlanan taslak metinde can güvenliğine tehdit, artan kuduz vakaları ve başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesine vurgu yapıldı.
Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık AlbayrakGazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE HAYVAN HAKLARI

Ankara mevcuttaki bu soruna çözüm arayışı içindeyken gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak'ın kaleme aldığı, Osmanlı'dan günümüze hayvan haklarını konu edinen önemli bir yapıt dikkatleri üzerine topladı.
Osmanlı'da hayvan hakları!



"Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır. Veyahut da başka bir ifadeyle ekolojik dengeyi bozan çağdaş yobazdır" diyen Sadık Albayrak, hayvan haklarıyla ilgili Osmanlı döneminde hazırlanan fermanları tek tek açıkladı.



Usta gazeteci Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"SÜLEYMAN'DAN HAKKINI ALIR KARINCA..."

İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman var. Başka bir fermanda ise yük hayvanlarına binme yasağı ve cuma tatillerine dair ferman var. Yani güneşin doğuşundan ikindiye kadar hayvan çalıştırabilirsin. Yani günde 8 saat. Bu 8 saate halen dünya ulaşabilmiş mi? Bütün bu çalışmaları yaparken karşıma çıkan belgeler geçmişte ne kadar ulvi ve yüce bir toplum yapısı ortaya koyduğumuzun ispatı olmuştur. Ne diyor Kanuni. Diyor ki 'Ben bunun itlafına izin veremem çünkü yarın, huzur-u ilahiye varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca...'

"CENAB-I HAK HEPSİNİ BİR HİKMET İÇİN YARATMIŞ"

Bütün canlı haklarına dayalı yaşanabilir bir dünya için burada kadın, erkek köpek, at, fil, deve, kuş hepsi toplu beraberdir.

Çünkü Cenab-ı Hak hepsini bir hikmet için yaratmıştır. Çekirgelerin kovulması için sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesi için bir arzuhal var. Bu kuşları avlamayacaksın diyor.

Toplum değişiyor insanlar ister istemez yasakları deliyorlar. Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman var. Atalarımız sadece elde kılıç bir Batı'ya bir Doğu'ya gitmemiş.

Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrakın hayvan sevgisi ve Kıtmiri Ahmet Hakana örnek oldu: Gıpta ettimHayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrakın hayvan sevgisi ve Kıtmiri Ahmet Hakana örnek oldu: Gıpta ettim



SADIK ALBAYRAK'IN HAYVAN SEVGİSİ ÖRNEK OLDU: GIPTA ETTİM

Öte yandan Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi birçok kişiye de örnek oluyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Ahmet Hakan, Albayrak'ın Kıtmir isimli köpeğini köşesine taşımış, "Kur'an-ı Kerim'deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim. Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı. Gelelim Kıtmir'e... Kıtmir, Albayrak ailesinin yayla evlerindeki can dostu. Daha önce Kıtmir'le birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, "Hayy gibi yaşıyorum" demişti.

Sadık Albayrak ve köpeği KıtmirSadık Albayrak ve köpeği Kıtmir

CAN DOSTA ANLAMLI İSİM

Gelelim Kıtmir'e... Sadık Albayrak Trabzon'da 1850 rakımdaki yayla evinde baktığı can dostuna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in adını vermeyi tercih etmiş.

ʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık AlbayrakʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık Albayrak

"HAYY GİBİ YAŞIYORUM"

Haziran 2020'de Kıtmir'le birlikte röportaj veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Hayy gibi ağaç dikiyorum, sebze-fide dikiyorum, toprağı işliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 6. ayette Allah buyurur ki, "Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder." ayet hükmünce hayatımı devam ettiriyorum.

Onları buduyorum, onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar da biz de topraktan yaratıldık. Bu hayat tarzını yaşadım, yaşıyorum.

Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Yavuz Donat ve KıtmirSadık Albayrak'ı ziyaret eden Yavuz Donat ve Kıtmir

KITMİR KAPIDA KARŞILADI

Ağustos 2023'te Trabzon'daki yayla evinde Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ise "Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı. Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor" satırlarını kaleme aldı.


"EVİN BEKÇİSİ"

Donat 2022'de kaleme aldığı bir başka yazıda Kıtmir'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kıtmir
Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.
Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.
"Korkmayın" dedik:
- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.
Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.
Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.
Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1.8 milyon emekliye % 24.73 + ek zam müjdesi! Kök maaşlar artıyor! SSK ve Bağ-Kurlunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
AK Parti’de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Fransa yangın yeri! Macron kumarı sokaklara mal oldu: 30 bin polis protestoculara karşı! Yolun sonu siyasi ve ekonomik kriz
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Adana’da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu ağır
Takvim.com.tr dosyasını açtı | Fransa’ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider: Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl? | 8 Temmuz 2024 hava durumu
EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği
SON DAKİKA