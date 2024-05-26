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"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim"

Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve merhameti Ahmet Hakan'a örnek oldu. Albayrak'ın 'Kıtmir' isimli Sivas kangalını köşesine taşıyan Hakan, "Kur'an-ı Kerim’deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim. Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı. Gelelim Kıtmir'e... Kıtmir, Albayrak ailesinin yayla evlerindeki can dostu. Daha önce Kıtmir'le birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, "Hayy gibi yaşıyorum" demişti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 13:42 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 13:49
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim

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Türkiye şu sıralar başıboş sokak köpeklerine karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Tehlike arz edecek boyuta ulaşan soruna ilişkin hükümet ortak akılla çözüm üretmek için harekete geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yürüteceğini, Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

"AMACIMIZ; ORTAK NOKTAYA ULAŞMAK"

Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık Albayrak ve köpeği KıtmirSadık Albayrak ve köpeği Kıtmir

"SADIK ALBAYRAK'A GIPTA ETTİM"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde sorunu gündeme getirdi. AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili yasa çalışmasıyla ilgili olarak toplumun değişik kesimlerinden görüşler ve öneriler aldığının altını çizdi.

Hakan, gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve merhameti karşısında gıpta ettiğini de dile getirdi.

Sadık Albayrak'ın 'Kıtmir' isimli Sivas kangalını örnek gösteren Ahmet Hakan, "Kur'an-ı Kerim'deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim" dedi.

ALBAYRAK'I ÖRNEK ALDI..."KITMİR İSMİ VERECEĞİM"

Hakan, Albayrak'ı örnek alacağını belirterek "Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı.

Sadık Albayrak ve köpeği KıtmirSadık Albayrak ve köpeği Kıtmir

CAN DOSTA ANLAMLI İSİM

Gelelim Kıtmir'e... Sadık Albayrak Trabzon'da 1850 rakımdaki yayla evinde baktığı can dostuna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in adını vermeyi tercih etmiş.

ʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık AlbayrakʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık Albayrak

"HAYY GİBİ YAŞIYORUM"

Haziran 2020'de Kıtmir'le birlikte röportaj veren Albayrak şu ifadeleri kullandı;

Hayy gibi ağaç dikiyorum, sebze-fide dikiyorum, toprağı işliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 6. ayette Allah buyurur ki, "Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder." ayet hükmünce hayatımı devam ettiriyorum.

Onları buduyorum, onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar da biz de topraktan yaratıldık. Bu hayat tarzını yaşadım, yaşıyorum.

Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Yavuz Donat ve Kıtmir

KITMİR KAPIDA KARŞILADI

Ağustos 2023'te Trabzon'daki yayla evinde Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ise "Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı. Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor" satırlarını kaleme aldı.


"EVİN BEKÇİSİ"

Donat 2022'de kaleme aldığı bir başka yazıda Kıtmir'le ilgili şu ifadeleri kullandı;

Kıtmir
Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.
Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.
"Korkmayın" dedik:
- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.
Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.
Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.
Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.

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