"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim"





KITMİR KAPIDA KARŞILADI



Ağustos 2023'te Trabzon'daki yayla evinde Sadık Albayrak'ı ziyaret eden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ise "Kapıda bizi Kıtmir karşıladı... Önce etrafımızda dolaştı... Kokladı... Sonra üstümüze atladı... Bir sarılmadığı kaldı. Sadık Albayrak... "Seni tanıyor" dedi. Evet... Tanıyor... Tanımadığını zaten eve yaklaştırmıyor" satırlarını kaleme aldı.





"EVİN BEKÇİSİ"



Donat 2022'de kaleme aldığı bir başka yazıda Kıtmir'le ilgili şu ifadeleri kullandı;



Kıtmir

Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.

Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.

"Korkmayın" dedik:

- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.

Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.

Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.

Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.