"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim"

Türkiye şu sıralar başıboş sokak köpek
lerine karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Tehlike arz edecek boyuta ulaşan soruna ilişkin hükümet ortak akılla çözüm üretmek için harekete geçti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme"
konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yürüteceğini, Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.
"AMACIMIZ; ORTAK NOKTAYA ULAŞMAK"
Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Sadık Albayrak ve köpeği Kıtmir
"SADIK ALBAYRAK'A GIPTA ETTİM"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde sorunu gündeme getirdi. AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili yasa çalışmasıyla ilgili olarak toplumun değişik kesimlerinden görüşler ve öneriler aldığının altını çizdi.
Hakan, gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve merhameti karşısında gıpta ettiğini de dile getirdi.
Sadık Albayrak'ın 'Kıtmir' isimli Sivas kangalını örnek gösteren Ahmet Hakan, "Kur'an-ı Kerim'deki kıssada anlatılan 'Mağara Arkadaşları'nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim" dedi.
ALBAYRAK'I ÖRNEK ALDI..."KITMİR İSMİ VERECEĞİM"
Hakan, Albayrak'ı örnek alacağını belirterek "Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi (Kıtmir) vereceğim" ifadelerini kullandı.
Sadık Albayrak ve köpeği Kıtmir
CAN DOSTA ANLAMLI İSİM
Gelelim Kıtmir'e... Sadık Albayrak Trabzon'da 1850 rakımdaki yayla evinde baktığı can dostuna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in adını vermeyi tercih etmiş.
ʺHayy gibi yaşıyorumʺ diyen Sadık Albayrak
"HAYY GİBİ YAŞIYORUM"
Haziran 2020'de Kıtmir'le birlikte röportaj veren Albayrak şu ifadeleri kullandı;
Hayy gibi ağaç dikiyorum, sebze-fide dikiyorum, toprağı işliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresi 6. ayette Allah buyurur ki, "Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder." ayet hükmünce hayatımı devam ettiriyorum.
Onları buduyorum, onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar da biz de topraktan yaratıldık. Bu hayat tarzını yaşadım, yaşıyorum.