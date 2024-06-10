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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç BMGK değerlendirmesi: Geç kalınmış olsa da memnunuz! Üzerimize düşeni yapmaya hazırız!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararına ilişkin açıklama yaptı. Kılıç açıklamada "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün ABD Başkanı Biden'ın Gazze için sunduğu 3 aşamalı ateşkes teklifini, 14 lehte 1 çekimser oy ile kabul etmişti.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 00:19 Güncelleme 11 Haziran 2024, 00:19
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç BMGK değerlendirmesi: Geç kalınmış olsa da memnunuz! Üzerimize düşeni yapmaya hazırız!

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, BMGK'de Biden'ın açıkladığı Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmesine ilişkin çıkan sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi.

''GEÇ KALINMIŞ OLSA DA MEMNUNUZ''

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze'de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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