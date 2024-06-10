SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı! Hamas'tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız

BMGK'de Biden'ın açıkladığı Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi. Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Bu durum İsrail'in istediği metnin onaylandığını değerlendirmelerine neden oldu. Onaylanan tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Hamas, karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arabulucu ülkelerle iş birliğine hazırız." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 22:13 Güncelleme 10 Haziran 2024, 23:32
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

BM'de ''Gazze'de Ateşkes'' kararı


RUSYA 'ÇEKİMSER' KALDI
15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.

Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

KATİL İSRAİL'İN TÜM GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ İSTENDİ
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Al Balah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan sıcak yemekleri almak için kuyruk oluşturdu. (10 Haziran 2024)İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Al Balah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan sıcak yemekleri almak için kuyruk oluşturdu. (10 Haziran 2024)

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
Hamas, "BMGK kararındaki kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, esir değişimi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü" hususlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu

Biden-NetanyahuBiden-Netanyahu

"TAMPON BÖLGE"YE KARŞI ÇIKAN İFADE ÇIKARILDI
ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.

Gazze'de Ateşkes tasarısına BMGK'DA onay

Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.

ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.

BİDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ
ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze'nin el-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (9 Haziran 2024)İsrail ordusunun Gazze'nin el-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (9 Haziran 2024)

3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI
Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr el Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna getirildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınları üzüntü yaşadı. (9 Haziran 2024)İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr el Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna getirildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınları üzüntü yaşadı. (9 Haziran 2024)

İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İSRAİL'İ KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini kınadığı ve derin üzüntü duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in 4 kişiyi kurtarmak için 200'den fazla Filistinliyi öldürmesine ilişkin tepkisi sorulan Dujarric, "Genel Sekreter derin üzüntü duyuyor ve yüzlerce Filistinli'nin öldürülmesi ve yaralanmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
İHH
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Polonya Türkiye | CANLI
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi?
Esra Erol’da canlı yayınında şok gözaltı! Ekipler Iraz ve Hayrettin’i ifadeye götürdü! 14 aylık bebeğin babası kim? | Esra Erol’da bugün yaşananlar
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek
Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
SON DAKİKA