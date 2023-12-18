100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 17 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna’da ateşkes açıklaması

Bugün dost ve müttefik Macaristan'da 2013'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, görüşmelerde iki ülke ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede, etraflıca konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.
Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar diyor, biz de gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün Sayın Başbakan'la ayrıntılı şekilde mütalaa ettik. Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan'da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz. Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz ve bütünüyle iş çevrelerimiz 3. ülkelerde iş birliklerini artırıyor."
"2024 YILINI TÜRKİYE MACARİSTAN KÜLTÜR YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ"
Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, iki ülkenin NATO müttefikleri olarak savunma sanayisinde büyük iş birliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü Sayın Başbakan'ın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın iş birliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım, kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu iş birliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum.
"YARINKİ TOPLANTIYA MİLLETÇE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
Yarın İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi'ne Orban'ın da katılacağını hatırlatan Erdoğan, Macaristan'ın 2018 yılından bu yana Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi olduğunu, konseyin Avrupa'daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yaptığını anımsattı.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Stratejik ortağımız Macaristan'la Türk Konseyi'nin yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Yarınki konsey toplantısı, özellikle ilk defa bir uluslararası toplantıyı, malum tarihi itibarıyla bizim için Yaslı Ada olan şimdi ise adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak koyduğumuz ve A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda inşallah ilk toplantımızı yapacağız. Bu bakımdan yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz. Hele hele bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı da bizler bir iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan'da buna başlayışımız bize ayrıca ayrı bir güç katmaktadır."
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Türkiye'ye her an gerekli desteği veren Başbakan Orban'a ve Macaristan'a teşekkür eden Erdoğan, "Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin, Birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum." dedi.
Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, iki ülke bakanlarının karşılıklı yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri neticeyi, 9 anlaşmayla taçlandırmalarından dolayı ayrıca teşekkür etti.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dedeağaç'a sevkiyatının devam etmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." karşılığını verdi.
Türkiye'de yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye... Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür." dedi.
"DÜNYAYI ALDATABİLİRSİNİZ AMA TÜRKİYE'Yİ ALDATAMAZSINIZ"
"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyorum ben? Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar, dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibarıyla da hala sürekli elimizde bütün belgeler var, video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu düzenli, düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız."
"AMERİKAN ÜSLERİNİN SAYISINI BEN SAYA SAYA BİTİREMEDİM"
Başkan Erdoğan, Dedeağaç'taki gelişmelere ilişkin de "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge." değerlendirmesinde bulundu.
"Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge." diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün, biz NATO ülkesiyiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibarıyla gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir, böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok, Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bu bölgenin biz sigortasıyız."
OBRAN'DAN AÇIKLAMALAR
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, gelecek yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koyduğunu belirterek, "Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." dedi.
Orban, Karmelita Manastırı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Başkan Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltildiğini belirterek, "Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." dedi.
Orban, Karmelita Manastırı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Orban, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında imzalanan mutabakatlara ilişkin "İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." görüşünü paylaştı.
Türkiye ve Macaristan'ın yapabileceği sıkı işbirliğinin önemine işaret eden Orban, iki taraf arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesinin ciddi bir sorumluluk yüklediğini söyledi.
Orban, geçmiş yüzyılı kaybeden Macarların, bu yüzyılı kazanmak istediğini, birlikte kazanabilmek için müttefikler aradıklarını dile getirdi.
Resmi olarak 21'inci kez görüştüklerini belirten Orban, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkartıldığını ve Türkiye'den Macaristan'a yatırımların arttığını vurguladı.
Orban, özellikle demir yolu geliştirme ve savunma sanayi alanında önemli projelere imza attıklarını aktardı.
"Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok. Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye'siz durdurulamaz." ifadesini kullanan Orban, "Ukrayna ve Rusya savaşından tek bir ülke sonuç alabildi. Tahıl anlaşması ile (tek sonuç alabilen) Türkiye oldu." görüşünü paylaştı.
Orban, İki ülke arasındaki ticaret hacmi için 6 milyar dolar hedef koyduklarını, bunun 4 milyar dolarının başarıldığını dile getirerek, "Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz. Milli yetkilerimiz içerisinde verebileceğimiz her konuda desteğimizi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Üniversiteler arasında işbirliğinin geliştirildiğini kaydeden Orban, ikili ilişkilerde 100 yılı geride bıraktıklarını ve 2025 yılını "Macar-Türk Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı" ilan ettiklerini ifade etti.
Orban, Macaristan'ın Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini desteklediğini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE VE MACARİSTAN ARASINDA 17 MADDELİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldı.
Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığındaki Konsey Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı.
Anlaşmalar sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Macaristan yetkilileri hazır bulundu.
İMZALAR
Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'yi imzaladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza attı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Mezun Politikaları ve Burs Programları Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak tarafından imzalandı.