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    • 02.06.2023 17:37
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    Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan sözleri: Seçim zaferi için dua ettim... Kılıçdaroğlu'na Soros göndermesi...

    Başkan Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan'ın kazanmasından memnun olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın zaferi için dua ettim" dedi. Viktor Orban öte yandan Kılıçdaroğlu'nun George Soros'un adayı olduğuna dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Orban’dan mesaj var

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark attı.

    DÜNYA LİDERLERİ TEBRİK YARIŞINA GİRDİ
    Erdoğan'ın zaferinin ardından dünya liderleri tebrik yarışına girdi. ABD Başkanı Joe Biden'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kadar birçok isim Erdoğan'ı tebrik ederken birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediklerini bildirdi.

    MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN: ERDOĞAN'IN ZAFERİ İÇİN DUA ETTİM
    Macaristan basınında yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Orban, Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini büyük bir rahatlıklar karşıladığını belirtti.

    Erdoğan'ın zaferi için dua ettiğini söyleyen Macaristan Başbakanı Orban "Kazanmasaydı trajedi olurdu" dedi.

    Orban, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda 'bir, iki, üç milyon mültecinin bu yaz bitmeden Macaristan sınırında olabileceğini' savundu.

    KILIÇDAROĞLU SOROS DESTEKLİ
    Kılıçdaroğlu'nun Soros destekli olduğunu söyleyen Viktor Orban Macaristan'ın Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden aldığını belirterek, ülkenin 'Amerika yanlısı ya da George Soros destekli bir liderinin olmasının doğalgazın Macaristan'a veya Sırbistan'a ulaşıp ulaşmayacağını hayli şüpheli bir hale getireceğini söyledi.

    Öte yandan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluk rolüne dikkat çeken Viktor Orban, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin ülke için 'savaş yanlısı bir Cumhurbaşkanı' anlamına geleceğini söyledi.

    Orban, bu durumun etkilerinin öngörülemez olduğunu belirtti.

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    Türk Telekom
    Haberler Güncel Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan sözleri: Seçim zaferi için dua ettim... Kılıçdaroğlu'na Soros göndermesi...
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