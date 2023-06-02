Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan sözleri: Seçim zaferi için dua ettim... Kılıçdaroğlu'na Soros göndermesi...

Orban, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda 'bir, iki, üç milyon mültecinin bu yaz bitmeden Macaristan sınırında olabileceğini' savundu.

KILIÇDAROĞLU SOROS DESTEKLİ

Kılıçdaroğlu'nun Soros destekli olduğunu söyleyen Viktor Orban Macaristan'ın Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden aldığını belirterek, ülkenin 'Amerika yanlısı ya da George Soros destekli bir liderinin olmasının doğalgazın Macaristan'a veya Sırbistan'a ulaşıp ulaşmayacağını hayli şüpheli bir hale getireceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluk rolüne dikkat çeken Viktor Orban, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin ülke için 'savaş yanlısı bir Cumhurbaşkanı' anlamına geleceğini söyledi.

Orban, bu durumun etkilerinin öngörülemez olduğunu belirtti.