Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem’in ses kaydı ortaya çıktı! Parasını isteyen mağdura hayrete düşüren yanıt

Polat çifti ve Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardından gözler tıpkı bu kişiler gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi. Fenomenler ise araştırılma korkusuyla paylaşımlarını silmeye başladı.

Candan kardeşler de tıpkı Polat çifti gibi dolandırıcılık suçlamasından cezaevinin yolunu tuttu.

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat ve Nihal- Bahar Candan olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.Polatların milyonlarca liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi.

Paylaşımlarını silen kişilerden birisi de sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem 'di.

Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

"NEVRA BİLEM BİZİ DOLANDIRDI"

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.

Öte yandan onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu.