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Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem'in ses kaydı ortaya çıktı! Parasını isteyen mağdura hayrete düşüren yanıt

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çiftnin kara para soruşturmasında tutuklanmasının ardından gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başlarken, o fenomenlerden biri olan Nevre Bilem'in adı dolandırıclık ididalarına karışmıştı. Onlarca takipçisini mağdur eden Bilem'in son olarak skandal bir ses kaydı ortaya çıktı.Bilem'in dolandırılan kişiye verdiği tavsiyeler herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme 20 Kasım 2023, 13:46
Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem’in ses kaydı ortaya çıktı! Parasını isteyen mağdura hayrete düşüren yanıt

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat ve Nihal- Bahar Candan olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.Polatların milyonlarca liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi.

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Candan kardeşler de tıpkı Polat çifti gibi dolandırıcılık suçlamasından cezaevinin yolunu tuttu.

Polat çifti ve Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardından gözler tıpkı bu kişiler gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi. Fenomenler ise araştırılma korkusuyla paylaşımlarını silmeye başladı.

Paylaşımlarını silen kişilerden birisi de sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem'di.

Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

"NEVRA BİLEM BİZİ DOLANDIRDI"

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.

Öte yandan onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti.

SADECE PARASINA BAKIYOR
Bilem'in mağdurlarından olduğu iddia edilen bir kadın, "Bir gün gene hikayesini gördüm. 'Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz' yazıyordu. Ben de şansımı denemek istedim ve butona bastım. 15 gün sonra aradığımızda olayın içinde bedava tatilin olmadığını ve devremülk satmak istediklerini gördük. Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.

Fenomen isim bedava tatil reklamından birkaç ay sonra ise bu kez takipçilerinin karşısına bir mobilya reklamıyla çıktı. Reklamı görerek şipariş verdiğini ama paraları da iddiaya göre akrabasının hesabına gönderttiğini söyleyen kadın, "Bir firma sizinle anlaşma yapıyorsa firmanın hesabına atılması lazım. Sen neden kaynının hesabına attırıyorsun bu parayı?" diye konuştu.

"BENİ ENGELLEDİ"
Dolandırıldığını iddia eden kadın kendisiyle aynı durumu yaşayanların Nevra Bilem'e sosyal medya üzerinden mesaj attıklarını söyleyerek, "Beni bile Instagram üzerinden engelledi" dedi. Fenomen ismin engellediği dolandırıldığını iddia eden kişiler soluğu karakolda alarak Nevra Bilem'den şikayetçi oldu.

İFADEYE ÇAĞRILDI
Bilem, tüm bu olayların ardından dolandırıcılık suçlamasıyla ifadeye çağırıldı.

TAVSİYESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Öte yandan onlarca takipçisini mağdur eden Bilem hakkında skandal bir ses kaydına ulaşıldı.

Bilem, parasını isteyen kadına kendisinin de mağdur olduğunu söyleyerek, konuşmanın sonunda da takipçisine 'dua et' diye yol göstermiş.

"DUANI ET PARA SENİ BULUR"
Dini değerleri de yaptığı işin içine katan Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

Nevra Bilem'i şikayet eden 30'a yakın kişi aylardır mağduriyetlerinin giderilmesini, sorumluların da cezalandırılmasını bekliyor.

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