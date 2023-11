Dolandırıcılıkla suçlanan Nevra Bilem’in ses kaydı ortaya çıktı! Parasını isteyen mağdura hayrete düşüren yanıt

Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen 'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem 'i şikayet etti.

"DUANI ET PARA SENİ BULUR"

Dini değerleri de yaptığı işin içine katan Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

Nevra Bilem'i şikayet eden 30'a yakın kişi aylardır mağduriyetlerinin giderilmesini, sorumluların da cezalandırılmasını bekliyor.