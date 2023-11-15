Dilan Polat’tan sonra gözler onların üzerindeydi | Nihal Candan ve Bahar Candan’ın gözaltına alınma nedenleri belli oldu! O fenomen inceleniyor... Rabia Toprak ve Nevra Bilem’den açıklama



ÖRGÜT LİDERİNİN BİN 328 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada Eren Koç'un 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 66 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Onur Apaydın'ın ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenirken dolandırıcılık suçlarına iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından bu suçtan beraatına karar verilmesi istendi. Öte yandan mütalaada diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Söz verilen sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Eren Koç'un tutukluluk halinin ve bir kısım sanıklar hakkında uygulanan adli tedbirin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bir kısım mağdurların avukatı Burak Temizer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mağdurlara çeşitli kanallar aracılığı ile ulaşıldıktan sonra icra dairelerinden hacizli veya devletin el koyduğu arabalardan sözde ucuza araba vaat ediliyor ve sonrasında sürece ilişkin görüşmeler mağdurların güvenini kazanmak ve 'fırsat' algısını pekiştirmek ve de onların da sisteme yeni mağdurlar getirmesini sağlamak adına lüks restoranlarda birtakım ünlü yüzlerin de katılımıyla yapılıyor. Türkiye'nin hemen her şehrinde mağdurunun olduğu milyonlarca liralık bir vurgun bu. Bahsi geçen ve aynı zamanda 'gizli kasa' oldukları iddia edilen bu ünlü kişilerin de yine ne tesadüftür ki güzellik salonu sahibi olmaları da bence dikkat çekici" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 104 sayfalık iddianamede, 54 kişi müşteki olarak yer alırken, 32 kişi ise tutuklu şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir rapor hazırlandığı belirtildi. Raporda, İstanbul genelinde dolandırıcılık yapan şahısların paravan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri ve ilk aşamada dolandıracakları mağdurlara tanıdıkları vasıtası ile ulaşıp güven sağladıkları belirtildi. Güven sağladıktan sonra Vergi Dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan birim amiri Veysel olarak tanıttıkları şahıs aracılığı ile ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa değerinin altında bir bedelle sattıkları raporda anlatıldı. Araç almak isteyen müşterilerden öncelikle araç bedeli ve komisyon olarak araç bedelinin yüzde 10'u oranında parayı, paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları da belirtildi. Raporda, şahısların parayı aldıktan sonra araçları teslim etmedikleri ve kayıplara karıştıkları kaydedildi. Suç örgütü yöneticilerinin Eren Koç ve Onur Apaydın olduğu, bu şahısların örgüt içerisinde görev dağılımı ve iş bölümü yaptıkları, hedef olarak seçilecek mağdurları belirledikleri aktarıldı. 30 kişinin ise örgüte üye ya da yardım ettiği iddianamede kaydedildi. Hazırlanan iddianame kapsamında Eren Koç ve Onur Apaydın'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 58 mağdura karşı 58 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 328 yıldan 1088 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgüt liderlerinin yardımcılarından Durcan Çoban'ın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 170 yıldan 564 yıla kadar hapsi talep edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Fatih Duman'ın ise 324 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUÇ KAYITLARI

Nihal Candan'ın poliste 3, Bahar Candan'ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Nihal Candan'ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi. Onur Apaydın'ın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları daha sonra Candan kardeşler üzerinden akladığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında Hacı İsrafil Sağlam da Kars'ta gözaltına alındı.

NEVRA BİLEM

Ayrıca sosyal medyada gündeme gelen ve lüks yaşantısı ile dikkat çeken bir diğer isim ise Nevra Bilem. Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

"NEVRA BİLEM BİZİ DOLANDIRDI"

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı. Öte yandan onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu. Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti. O şikayetçilerin arasında bir depremzede de vardı. Bilem'in sosyal medya reklamı yaptığı mobilya firmasına parasını kaptırdı ama ünlü fenomen o markanın reklamını yapmaktan vazgeçmedi.