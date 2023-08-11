Can Ataklı yine haddini aştı! ’Cuma’ tatilini savunan Müslümanlara hakaret etti

"BU KADAR ABSÜRT BİR ŞEY OLAMAZ" Tekbir getirmenin absürt bir durum olduğunu iddia eden Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı;

"İlk defa burada yaşadık. AFAD'ın içine sokulan 'AKP militanları' dinci gruplar, başka yok zaten... Ana kadrolar hepsi dinci ve ilk defa bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Tekbir bir kaç yerde getirilir cenazede, kurban kesilirken ve bayram namazlarında bunların kuralları var.

"NEREDEN ÇIKTI BÖYLE BİR ŞEY..."

Sen içeriden yaralı çıkarıyorsun ve tekbir diyip Allahu ekber diye bağırıyorsun çıkan adam bir kere kesin tramva geçirir. Nereden çıktı böyle bir şey..."

Ataklı daha sonra "Daha önce hiç bir depremde böyle bir şey görmedik. Şimdi bakın bu işi de bir şova din istismarına çeviriyorlar." iddiasında bulunurken tekbir getiren vatandaşların görüntüsünü ekrana verip skandal sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ne bu söyler misiniz ne anlama geliyor. Kadınlar erkekler sahte bir heyecanla tekbir Allahu ekber falan..."