Can Ataklı yine haddini aştı! ’Cuma’ tatilini savunan Müslümanlara hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partisine yakın isimler buldukları her fırsatta dini değerleri hedef alıyor.
Bu isimlerin başında gelen Can Ataklı bu kez Cuma gününün tatil olmasını savunan Müslümanları hedef aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz hafta cuma hutbesinde önemli bir konuya dikkat çekti. Mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanmasını tavsiye edildiği hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir." İfadelerine yer verildi.
CAN ATAKLI'DA HAZIMSIZLIK YAPTI
Diyanet'in bu çağrısı Can Ataklı'da hazımsızlık yaptı.
CUMA TATİLİNİ SAVUNAN MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ: APTALLIĞIN DİK ALASI
Can Ataklı, "Böyle bir şey olamaz. Bunu savunmak aptallığın dik alasıdır" şeklinde skandal sözler söyledi.
Ataklı şu rezil ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri Başkanlığı çıkıyor abuk sabuk bir şekilde okullar Cuma tatiline göre ayarlansın falan sonra bir takım saçma sapan adamlar sosyal medyada kampanya başlatıyor. Tam böyle sinir uçlarına dokunuyor... Böyle bir şey olamaz. Bunu savunmak da aptallığın dik alasıdır. Sen böyle kalkacaksın Arap çöllerinde yaşayan, petrol sayesinde zengin olmuş adamların peşinden 'ben de tatil yapacağım' yok böyle bir şey. Burası laik bir ülke onu söyleyeyim"
CAN ATAKLI TEKBİRDEN DE RAHATSIZ OLMUŞTU
Can Ataklı Kahramanmaraş merkezli depremde vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden rahatsız olmuş ve skandal sözler söylemişti.