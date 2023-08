Can Ataklı yine haddini aştı! ’Cuma’ tatilini savunan Müslümanlara hakaret etti

Bu isimlerin başında gelen Can Ataklı bu kez Cuma gününün tatil olmasını savunan Müslümanları hedef aldı.

Cumhuriyet Halk Partisine yakın isimler buldukları her fırsatta dini değerleri hedef alıyor.

CAN ATAKLI'DA HAZIMSIZLIK YAPTI

Diyanet'in bu çağrısı Can Ataklı'da hazımsızlık yaptı.

CUMA TATİLİNİ SAVUNAN MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ: APTALLIĞIN DİK ALASI

Can Ataklı, "Böyle bir şey olamaz. Bunu savunmak aptallığın dik alasıdır" şeklinde skandal sözler söyledi.