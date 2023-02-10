CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Allahu Ekber' hazımsızlığı! Asrın felaketi sonrası 'Laiklik' maskesine sığındılar: Kim bu 'tekbir' getirenler?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.

KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı... Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.