CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Allahu Ekber' hazımsızlığı! Asrın felaketi sonrası 'Laiklik' maskesine sığındılar: Kim bu 'tekbir' getirenler?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı... Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun enkaz üzerinde miting yapan tutumunun etkileri sürerken CHP yandaşı medyada peşi sıra skandal yayınlar kayıtlara geçti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen yandaş Tele 1'in fondaş yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza attı.
CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'İN İMZA ATTIĞI SKANDAL
Benzer bir skandal CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan'dan da gelmişti.
Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.
Ercan ise "Deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir" diyerek provokasyon yapmıştı.