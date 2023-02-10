Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.02.2023 01:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2023 01:48
    ABONE OL

    CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Allahu Ekber' hazımsızlığı! Asrın felaketi sonrası 'Laiklik' maskesine sığındılar: Kim bu 'tekbir' getirenler?

    Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için kollarını sıvarken CHP ve yandaşı medya kirli algı operasyonlarıyla insanların acıları üzerinde tepinmeye devam ediyor. CHP yandaşı Cumhuriyet "Kim bu her kurtuluşta 'tekbir' getirenler?" başlığıyla enkaz alanında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipleri hedef gösterdi. 28 Şubat kafasının hortladığı haberde "Laiklik hassasiyetinin ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor" ifadesi yer aldı. Öte yandan Celal Şengör de deprem felaketi üzerinden manasız bir şekilde dini hedef tahtasına koyanlar arasında.

    Yandaş Cumhuriyet’in ’Allahu Ekber’ hazımsızlığı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.

    KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
    İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı... Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.



    Kılıçdaroğlu'nun enkaz üzerinde miting yapan tutumunun etkileri sürerken CHP yandaşı medyada peşi sıra skandal yayınlar kayıtlara geçti.


    Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen yandaş Tele 1'in fondaş yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza attı.

    CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'İN İMZA ATTIĞI SKANDAL
    Benzer bir skandal CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan'dan da gelmişti.

    Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever "Siyasal İslam" yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.

    Ercan ise "Deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir" diyerek provokasyon yapmıştı.



        CHP YANDAŞI MEDYADA 28 ŞUBAT KAFASI HORTLADI
        Asrın felaketi üzerinden yapılan bu skandal yorumlar tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı Cumhuriyet'te 28 Şubat kafası hortladı.

        Cumhuriyet, "Kim bu her kurtuluşta 'tekbir' getirenler?" başlığıyla enkaz alanında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipleri hedef gösterdi. Konuyla ilgili haberde "Laiklik hassasiyetinin ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor" ifadesi yer aldı.



        TEKBİR ÇEKEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞANARINI HEDEF ALDILAR
        CHP yandaşı medyanın Müslüman kesimi hedef alan ve enkaz alanında Allahu Ekber nidalarıyla tekbir çeken arama kurtarma görevlilerini karalaması sosyal medyada da ses getirdi.



        Binlerce Twitter kullancısı ilgili paylaşımın altına "Allahu Ekber" yazdı.




        DERDİ DİN DERSLERİ!
        Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör de yaşanan deprem felaketi üzerinden manasız bir şekilde dini hedef tahtasına koyanlar arasında.

        Şengöl, "Tabiatın dilini bilmezseniz başınıza bela gelir. Tabiatın bir tane dili vardır. O da bilimdir. Bugün siz Coğrafya dersini kaldırıp onun yerine iki tane din dersi koyarsanız neticesi bu olur" tüm tepki oklarını üzerine topladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        NASA’dan deprem hasarını gösteren harita! Türkiye...
        Haberler Güncel CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Allahu Ekber' hazımsızlığı! Asrın felaketi sonrası 'Laiklik' maskesine sığındılar: Kim bu 'tekbir' getirenler?
            SON DAKİKA